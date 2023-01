HORÓSCOPO DE HOY | Cerca de finalizar el año y con el eclipse tan cerca, es importante conocer lo que las estrellas nos tienen preparado este viernes 6 de enero en el amor, la salud y el dinero. De la mano de Jhan Sandoval descubrimos lo que dice el tarot según tu signo zodiacal.

También conoce tu compatibilidad, elemento y planeta regente para ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO y PISCIS.

Horóscopo de hoy, viernes 6 de enero del 2023

El famoso tarotista Jhan Sandoval comparte el horóscopo diario a través de La República. En esta nota también podrás ver algunos rituales para conservar el trabajo, ritual para tener un gran fin de semana y otros temas más. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Horóscopo de ARIES hoy (marzo 21-abril 20)

Han surgido cambios tanto en los compromisos como en la fecha de entrega de tu trabajo, lo que te obligaría a presionar a tus compañeros. En el amor, hoy aclaras malos entendidos y vuelve la armonía.

Horóscopo de TAURO hoy (abril 21-mayo 21)

La persona que amas te ha notado muy estresado debido al exceso de responsabilidades que llevas. Hoy te invitará a dar un paseo y te hablará de sus planes de viajar contigo. Anímate, lo necesitas.

Horóscopo de GÉMINIS hoy (mayo 22-junio 21)

Aunque tengas en manos gestiones pesadas te será fácil resolver todo lo que se presente. En lo sentimental, no te compliques tratando de entender la actitud de esa persona que sabes es inmadura.

Horóscopo de CÁNCER hoy (junio 22-julio 22)

Alguien que te debía un dinero te lo devolverá y esto te permitirá saldar deudas que estaban pendientes. Es posible que hoy recibas una propuesta de una persona que se encuentra en el extranjero.

Horóscopo de LEO hoy (julio 22-agosto 23)

Algo que pensaste se concretaría en poco tiempo se está demorando y esto te pone de mal humor. Paciencia, tienes que aprender a respetar los plazos y a esperar. En el amor, expresa tus sentimientos.

Horóscopo de VIRGO hoy (agosto 24-septiembre 23)

Tienes muchos pendientes que se vienen acumulando y esto se debe a tu falta de ánimo. No te confíes y reacciona. Las consecuencias de tus descuidos complicarán procesos importantes. No lo permitas.

Horóscopo de LIBRA hoy (septiembre 24- octubre 23)

Cuida tus juicios y no seas severo con ese compañero que hace lo posible por cumplir con sus funciones. En lo sentimental, no condiciones tanto a tu pareja y expresa tus sentimientos. Ella te necesita.

Horóscopo de ESCORPIO hoy (octubre 24-noviembre 22)

Estarás rodeado de muchas personas y todas ellas tendrán que ver con tus funciones laborales. No te estreses y organiza bien tu agenda para que puedas manejarte con tantas responsabilidades.

Horóscopo de SAGITARIO hoy (noviembre 23-diciembre 21)

No te conviene hacer pactos económicos o laborales con gente que no es de tu total confianza. En lo sentimental, esa persona se siente atraída, pero no es del todo libre. Desconfía y conócela.

Horóscopo de CAPRICORNIO hoy (diciembre 22-enero 20)

Tu agenda laboral se verá alterada por imprevistos que deberás de resolver. Será un día largo, bastante agotador, pero de excelentes resultados gracias a tu insistencia y capacidad de resolución.

Horóscopo de ACUARIO hoy (enero 21-febrero 19)

Estás a la espera de la devolución de un dinero, pero esa persona no lo hará si no empiezas a presionarla. Tendrás una larga conversación con una amistad o familiar que se encuentra en el extranjero.

Horóscopo de PISCIS hoy (20 de febrero-marzo 20)

Te has sentido lastimada por la indiferencia de una amistad. Esta persona te buscará pidiéndote disculpas y no dudarás en perdonarla. En el amor, superas esa mala experiencia sentimental.

HORÓSCOPO DE HOY, viernes 6 de enero de 2023 06:02 Ritual para atraer la abundancia Toma lápiz y papel para apuntar cuáles son los materiales que necesitas para este primer ritual que pueden realizarlos todos los signos del zodiaco. ¡Que no se te pase ni un dato importante! -Papel -Lapicero -Incienso de jazmín -Una vela color rosa. A continuación, escribe tu nombre en el papel, enciende un incienso y, una vez que el olor a jazmín esté impregnado en el ambiente, prende la vela. Coloca el papel junto a la vela, pero no lo quemes. Acto seguido, repite varias veces: “Soy amado, merezco amor y confío que llegará a mí la persona adecuada”.