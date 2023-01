HORÓSCOPO DE HOY | Con el inicio de un nuevo año, es importante conocer lo que las estrellas nos tienen preparado este martes 3 de enero en el amor, la salud y el dinero. De la mano de Jhan Sandoval descubrimos lo que dice el tarot según tu signo zodiacal.

También conoce tu compatibilidad, elemento y planeta regente para ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO y PISCIS.

Horóscopo de hoy, martes 3 de enero del 2023

El famoso tarotista Jhan Sandoval comparte el horóscopo diario a través de La República. En esta nota también podrás ver algunos rituales para conservar el trabajo, ritual para tener un gran fin de semana y otros temas más. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Horóscopo de ARIES hoy (marzo 21-abril 20)

Esa desmotivación que te acompaña es percibida por una amistad que hoy te hará ver que los problemas que te preocupan son más subjetivos que reales. Sus consejos y practicidad te ayudarán.

Horóscopo de TAURO hoy (abril 21-mayo 21)

Ahora que has encontrado la manera de acelerar procesos aumentará tu productividad en lo laboral. Es posible que tengas un ingreso de dinero no esperado. No lo despilfarres y trata de ahorrar.

Horóscopo de GÉMINIS hoy (mayo 22-junio 21)

Una persona con la que tienes un tema económico pendiente está esperando confirmación de fechas y esto te generaría cierta presión. Negocia sin aspavientos y podrá entenderte.

Horóscopo de CÁNCER hoy (junio 22-julio 22)

Personas con las que te relacionas directamente a nivel laboral tendrán la tendencia a discutir. No te conviene involucrarte y menos inclinarte a una de las partes. Sé neutral, ellos se resolverán.

Horóscopo de LEO hoy (julio 22-agosto 23)

Estás viendo resultados en los cambios que has estado implementando. Solo tienes que organizarte, pues estás olvidándote de las cosas que debes de hacer. Conviene llevar una agenda.

Horóscopo de VIRGO hoy (agosto 24-septiembre 23)

Ya han pasado las fiestas. Ahora es el momento de arriesgarte por ese cambio laboral que has estado esperando. En lo financiero, alguien te solicitará un préstamo. No te conviene brindarlo.

Horóscopo de LIBRA hoy (septiembre 24-octubre 23)

Hay cosas en el hogar que requieren pronta solución, pero necesitas separar lo personal de lo laboral. Estás distrayéndote y esto puede afectar el desarrollo de tu labor. Mantén tu concentración.

Horóscopo de ESCORPIO hoy (octubre 24-noviembre 22)

Has acostumbrado a tu familia a que siempre resolverás los problemas que se presenten. Esto hace que algunos descuiden sus obligaciones confiándose en ti. Toma medidas y cambia.

Horóscopo de SAGITARIO hoy (noviembre 23-diciembre 21)

Estás por tomar una decisión laboral muy importante, posiblemente un cambio de trabajo, y no debes de hacerlo sin evaluar pros y contras. Asesórate bien y tomarás el camino correcto.

Horóscopo de CAPRICORNIO hoy (diciembre 22-enero 20)

Hay cosas que debes de resolver y ameritan mucha paciencia y esfuerzo. No te estreses por el tiempo que esto tenga que tomarte y solo céntrate en las soluciones. Confía en tu capacidad.

Horóscopo de ACUARIO hoy (enero 21-febrero 19)

Aunque tengas muchas responsabilidades, te será fácil manejarte con cada una de ellas y esto te permitirá terminar rápidamente tu jornada. Cuida tus ingresos, aún no es tiempo para invertir.

Horóscopo de PISCIS hoy (febrero 20-marzo 20)

La armonía que hay a tu alrededor podría romperse debido a las críticas que realizará un compañero. Su intención no será herirte, pero no sabrá manejarse en sus comentarios. Trata de entenderlo.