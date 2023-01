Horóscopo de hoy | Con el inicio de un nuevo año, es importante conocer lo que las estrellas nos tienen preparado este lunes 2 de enero en el amor, la salud y el dinero. De la mano de Jhan Sandoval descubrimos lo que dice el tarot según tu signo zodiacal.

También conoce tu compatibilidad, elemento y planeta regente para ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO y PISCIS.

Horóscopo de hoy, lunes 2 de enero del 2023

El famoso tarotista Jhan Sandoval comparte el horóscopo diario a través de La República. En esta nota también podrás ver algunos rituales para conservar el trabajo, ritual para tener un gran fin de semana y otros temas más. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Horóscopo de ARIES hoy (marzo 21-abril 20)

Luego de las celebraciones volverás a prestarle atención a los temas laborales que debes de desarrollar. Tendrás actividades paralelas y una propuesta de sociedad que sería favorable. Evalúala.

Horóscopo de TAURO hoy (abril 21-mayo 21)

Estarás ilusionado con una alternativa nueva que se presentará en lo laboral. Habrá mucha expectativa, pero el entorno será muy competitivo y tienes que prepararte si deseas triunfar.

Horóscopo de GÉMINIS hoy (mayo 22-junio 21)

La lentitud con la que cerraste el año no será algo que permitirás este 2023. Se despertará tu sentido de lucha y te esforzarás para mejorar tu economía. Persiste y las cosas cambiarán.

Horóscopo de CÁNCER hoy (junio 22-julio 22)

Tus sentimientos y los de esa persona son verdaderos. Hoy surgirá un reencuentro en donde ambos expresarán lo que sienten y su deseo por darse una nueva oportunidad. Habrá reconciliación.

Horóscopo de LEO hoy (julio 22-agosto 23)

Un imprevisto económico te obligaría a tomar ese dinero que deseabas ahorrar para otros proyectos. Este será el último gasto que afectará tu economía. Luego todo empezará a estabilizarse.

Horóscopo de VIRGO hoy (agosto 24-septiembre 23)

La inestabilidad económica y la ambivalencia de algunos proyectos terminará gracias al apoyo de una persona que te ayudará a encontrar una alternativa de trabajo realmente conveniente.

Horóscopo de LIBRA hoy (septiembre 24- octubre 23)

Hoy tu imaginación y el temor a equivocarte te haría ver cosas que no son respecto a una propuesta de viaje o negocio que recibirás. No descartes algo que puede convenir. Evalúa con calma.

Horóscopo de ESCORPIO hoy (octubre 24-noviembre 22)

Ese problema que parece no resolverse tiene solución, pero no la estás viendo porque no te corresponde a ti solucionar. Busca profesionales o personas con más conocimiento y todo cambiará.

Horóscopo de SAGITARIO hoy (noviembre 23-diciembre 21)

Será un día de viajes o desplazamientos constantes, pero tu buen humor y la energía del nuevo año te ayudará a manejarlo todo con buenos resultados. En el amor, evita las confrontaciones.

Horóscopo de CAPRICORNIO hoy (diciembre 22-enero 20)

Algo que parecía fluir y tener buen final se estancará sin motivo aparente. Gracias a tu rapidez y habilidad para detectar problemas sabrás como resolver y luego todo seguirá su curso.

Horóscopo de ACUARIO hoy (enero 21-febrero 19)

Te has esforzado para culminar un proyecto muy ambicioso. Tus superiores saben que lo justo es brindarte una retribución económica o de cargo y esto será conversado en pocos días, paciencia.

Horóscopo de PISCIS hoy (febrero 20 -marzo 20)

Es posible que asistas a un evento donde te rodearán personas muy divertidas, pero tienes actividades laborales que has descuidado y necesitan de tu atención. Organízate y no te distraigas.