Horóscopo de hoy y predicciones del domingo 1 de enero para cada signo del zodiaco

Horóscopo de hoy | Cerca de finalizar el año y con el eclipse tan cerca, es importante conocer lo que las estrellas nos tienen preparado este 1 de enero en el amor, la salud y el dinero. De la mano de Jhan Sandoval descubrimos lo que dice el tarot según tu signo zodiacal.

También conoce tu compatibilidad, elemento y planeta regente para ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO y PISCIS.

Horóscopo de hoy, domingo 1 de enero del 2023

Horóscopo de ARIES hoy (marzo 21-abril 20)

Al parecer, la celebración del año nuevo aún no acabará. Es posible que asistas a un evento que organizarán algunas amistades. Tanto el compartir como la experiencia será muy grata, lo disfrutarás.

Horóscopo de TAURO hoy (abril 21-mayo 21)

Empiezas el nuevo año con la sensación de dejar situaciones o personas negativas en el pasado. Ya no hay tiempo para pensar si es lo correcto o no. Haz lo que dicte tu corazón y acertarás.

Horóscopo de GÉMINIS hoy (mayo 22-junio 21)

En una reunión familiar una persona que respetas por su disciplina y seriedad te dará consejos que serán duros, pero muy acertados. Tomarlos en cuenta te ayudará a triunfar este 2023.

Horóscopo de CÁNCER hoy (junio 22-julio 22)

No empieces el año sin disculparte con esa persona que sabes has lastimado sin querer. Tienes temor al rechazo, pero esto no sucederá pues espera tu acercamiento para aclarar las diferencias.

Horóscopo de LEO hoy (julio 22-agosto 23)

Es posible que los excesos de la celebración del año te pasen factura y tengas algunos malestares ligeros que se irán con el pasar de las horas. Hay mensajes y saludos que debes de contestar.

Horóscopo de VIRGO hoy (agosto 24-septiembre 23)

Es verdad, ese familiar se ha excedido en comentarios o comportamiento, pero no es el momento de aclaraciones. Empieza el año con una energía conciliadora. Luego todo se podrá resolver.

Horóscopo de LIBRA hoy (septiembre 24- octubre 23)

Hay cosas que necesitas perdonar y no sería conveniente que las arrastres para este tiempo en tu vida. Este año será positivo y de mucho crecimiento, pero conviene equilibrar tus emociones.

Horóscopo de ESCORPIO hoy (octubre 24-noviembre 22)

Empiezas el año reflexionando y planteándote cambios importantes. Tendrás en claro qué debes de hacer para darle un giro a tu economía y gracias a tu paciencia, conseguirás tus objetivos.

Horóscopo de SAGITARIO hoy (noviembre 23-diciembre 21)

Piensa en iniciar ese curso que necesitas para desarrollar el negocio que deseas concretar. Este año será próspero y de crecimiento, pero es indispensable que estés bien capacitado.

Horóscopo de CAPRICORNIO hoy (diciembre 22-enero 20)

Las ideas que tienes en mente serán exitosas económicamente, pero no te conviene plantearlas a largo plazo. El inicio del año traerá consigo las oportunidades para lograrlo, arriésgate.

Horóscopo de ACUARIO hoy (enero 21-febrero 19)

El año lo comenzarás pensando en pendientes económicos que no has resuelto, pero en pocos días recibirás buenas noticias al respecto y todo cambiará. Será un ciclo favorable y de crecimiento.

Horóscopo de PISCIS hoy (20 de febrero-marzo 20)

Quieres dedicarte a ordenar temas domésticos, pero te sientes agotado por las fiestas de año nuevo. No te presiones y date un merecido descanso. Tú eres importante y lo demás puede esperar.

EN VIVO horóscopo hoy, domingo 1 de enero del 2023 05:27 Ritual para atraer la abundancia El ritual que te presentamos a continuación tiene como protagonistas a las monedas, pues son consideradas un símbolo de la abundancia y el ahorro en la cultura china. Asimismo, necesitarás una bolsa de color rojo, que significa armonía y desarrollo. Toma nota de los siguientes pasos.