Cerca de finalizar el año y con el eclipse tan cerca, es importante conocer tu Horóscopo de hoy, 29 de diciembre. De la mano de Jhan Sandoval descubramos lo que el tarot y las estrellas nos tienen preparados en el amor, la salud y el dinero según tu signo zodiacal.

También conoce tu compatibilidad, elemento y planeta regente para ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO y PISCIS.

Horóscopo de hoy, jueves 29 de diciembre del 2022

El famoso tarotista Jhan Sandoval comparte el horóscopo diario a través de La República. En esta nota también podrás ver algunos rituales para conservar el trabajo, ritual para tener un gran fin de semana y otros temas más. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Horóscopo de ARIES hoy (marzo 21-abril 20)

A pesar de las dificultades que has atravesado no has descuidado tu trabajo y tus superiores reconocerán tu esfuerzo. Solo evita hacer de lado a tu pareja, ella está sintiéndote algo distante. Cuidado.

Horóscopo de TAURO hoy (abril 21-mayo 21)

Tienes que formalizar algún tipo de acuerdo o contrato. Antes de firmar, asesórate, pues hay puntos que no están del todo claros y tienes que identificarlos. En el amor, expresa tus dudas y serán aclaradas.

Horóscopo de GÉMINIS hoy (mayo 22-junio 21)

Esas ideas que tienes en mente serán un aporte importante en tu trabajo. No temas y coméntalas con tus superiores. En el amor, suelta lo que no conviene. Mejores oportunidades están por llegar.

Horóscopo de CÁNCER hoy (junio 22-julio 22)

No temas pedir el apoyo que estás necesitando. Te rodean personas colaboradoras y todas guardan un aprecio especial por ti. En el amor, una amistad te reserva sentimientos especiales y hoy lo expresará.

Horóscopo de LEO hoy (julio 22-agosto 23)

Se programará una reunión donde cada quien asumirá nuevas responsabilidades. La empresa en la que trabajas atraviesa un período de cambios y será necesario que todos tengan un mayor compromiso.

Horóscopo de VIRGO hoy (agosto 24-septiembre 23)

Habías perdido la confianza en ti mismo debido a algunos retrasos, pero hoy llegará a ti una noticia muy favorable a nivel laboral. Se trata de una nueva oportunidad donde vas a poder liderar y brillar.

Horóscopo de LIBRA hoy (septiembre 24- octubre 23)

Tendrás tantos pendientes en tu agenda que encargarás a un tercero parte de tus obligaciones. Préstale mucha atención a esa persona. No es del todo responsable y podría cometer errores si te confías.

Horóscopo de ESCORPIO hoy (octubre 24-noviembre 22)

Aunque las tensiones con tu pareja hayan sido fuertes, su intención será escucharte y llegar a un acuerdo. Tienes que controlar tu carácter y no dejar que el orgullo aleje las posibilidades de reconciliación.

Horóscopo de SAGITARIO hoy (noviembre 23-diciembre 21)

Hay nuevos planes para el grupo laboral al que perteneces y te emocionará participar de los cambios que vienen. En lo sentimental, te espera un paseo o cena con la persona que tanto te interesa.

Horóscopo de CAPRICORNIO hoy (diciembre 22-enero 20)

El proyecto de negocio que tienes en mente sería exitoso, pero el temor a equivocarte hace que lo descartes y esto no sería conveniente. Dale un giro a tu economía apostando por tus planes.

Horóscopo de ACUARIO hoy (enero 21-febrero 19)

Estás sacrificándote por mejorar las condiciones familiares, pero sientes que algunos integrantes del hogar no lo valoran. Ha llegado el momento de exhortar a los tuyos y exigirles colaboración.

Horóscopo de PISCIS hoy (20 de febrero-marzo 20)

Si trabajas con dinero o temas administrativos, sé muy cauteloso y no te distraigas por asuntos sin importancia. Cualquier error podría complicarte más de la cuenta. En el amor, surge una reconciliación.

Horóscopo hoy, jueves 29 de diciembre del 2022 04:21 Ritual para atraer el dinero y la buena suerte -Agarra algunas hojas de la albahaca en tu mano, ciérrala y pídele con mucha fe a Dios y al Universo que te den mucho dinero. -Coloca otro poco de hojas de albahaca dentro de tus zapatos, para que hagan contacto con la planta de tus pies y en particular del derecho. Luego, camina como quien se dirige al éxito. -A la medianoche, comienza a saltar muy alto y repetidas veces, siempre consciente de que pisas la albahaca que te traerá el dinero en este nuevo ciclo.