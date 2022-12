Horóscopo de hoy | Cerca de finalizar el año y con el eclipse tan cerca, es importante conocer lo que las estrellas nos tienen preparado este 28 de diciembre en el amor, la salud y el dinero. De la mano de Jhan Sandoval descubrimos lo que dice el tarot según tu signo zodiacal.

También conoce tu compatibilidad, elemento y planeta regente para ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO y PISCIS.

Horóscopo de hoy, miércoles 28 de diciembre del 2022

El famoso tarotista Jhan Sandoval comparte el horóscopo diario a través de La República. En esta nota también podrás ver algunos rituales para conservar el trabajo, ritual para tener un gran fin de semana y otros temas más. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Horóscopo de ARIES hoy (marzo 21-abril 20)

No le restes valor a tus logros. Si bien todo se mantiene en una velocidad distinta a la deseada hay avances que no estás percibiendo. No mezcles tus emociones y esfuérzate por tus objetivos.

Horóscopo de TAURO hoy (abril 21-mayo 21)

Está pasando el tiempo y no te encargas de resolver ese problema laboral que se ha presentado. Hoy podrían llamar tu atención si es que los descuidos continúan. Esfuérzate y soluciona.

Horóscopo de GÉMINIS hoy (mayo 22-junio 21)

Terminarás temprano tus labores y aprovecharás las últimas horas de la tarde para dar un paseo y reflexionar. Necesitas de aire y un tiempo a solas para poder analizar y tomar decisiones.

Horóscopo de CÁNCER hoy (junio 22-julio 22)

Tienes que cortar lazos con alguien que complica tu agenda laboral por su excesiva lentitud. No obstante, necesitas de apoyo y debes de buscar nuevas alianzas para poder continuar.

Horóscopo de LEO hoy (julio 22-agosto 23)

Terminas de pagar una deuda que pensabas imposible de saldar. Poco a poco recuperas la tranquilidad que la inestabilidad financiera te generó. En el amor, no presiones a esa persona, espera.

Horóscopo de VIRGO hoy (agosto 24-septiembre 23)

Hay cosas que aparentan ser difíciles, pero la complicación mayor está en tu mente y en la inseguridad que te gobierna. Confía en ti mismo y podrás vencer cualquier obstáculo que se presente.

Horóscopo de LIBRA hoy (septiembre 24- octubre 23)

Te está costando resolver ese problema laboral que se ha presentado. No te presiones más de la cuenta y busca el apoyo de tus compañeros de trabajo. Con ayuda y estrategia todo se solucionará.

Horóscopo de ESCORPIO hoy (octubre 24-noviembre 22)

Los comentarios de un compañero te parecerán injustos y es posible que reacciones a la defensiva. Contrólate y busca la manera más diplomática de expresar tu molestia. Así lo entenderá.

Horóscopo de SAGITARIO hoy (noviembre 23-diciembre 21)

Has tomado una decisión importante y ha llegado el momento de evaluar qué acciones fueron positivas y cuáles desacertadas. En el amor, esa persona es muy sensible y debes de entenderla.

Horóscopo de CAPRICORNIO hoy (diciembre 22-enero 20)

Tienes que tomar una importante decisión y no conviene que aceleres por temor a perder la oportunidad. Espera y evalúa con paciencia. De lo que se trata es que decidas con seguridad.

Horóscopo de ACUARIO hoy (enero 21-febrero 19)

Apenas estás saliendo de ese mal momento económico y ya estás por hacer compras o impulsarte a inversiones que solo traerán dolores de cabeza. Tienes que ser más organizado y ahorrativo.

Horóscopo de PISCIS hoy (20 de febrero-marzo 20)

Tienes que realizar una pequeña inversión de dinero pues necesitas de insumos o material necesario para continuar con tu labor. En lo personal, cancelarás una reunión para descansar y reponerte.

Horóscopo hoy, miércoles 28 de diciembre del 2022 03:59 Ritual para atraer la abundancia Toma lápiz y papel para apuntar cuáles son los materiales que necesitas para este primer ritual que pueden realizarlos todos los signos del zodiaco. ¡Que no se te pase ni un dato importante! -Papel -Lapicero -Incienso de jazmín -Una vela color rosa. A continuación, escribe tu nombre en el papel, enciende un incienso y, una vez que el olor a jazmín esté impregnado en el ambiente, prende la vela. Coloca el papel junto a la vela, pero no lo quemes. Acto seguido, repite varias veces: “Soy amado, merezco amor y confío que llegará a mí la persona adecuada”.