Horóscopo de hoy | Cerca de finalizar el año y con el eclipse tan cerca, es importante conocer lo que las estrellas nos tienen preparado este martes 20 de diciembre en el amor, la salud y el dinero. De la mano de Jhan Sandoval descubrimos lo que dice el tarot según tu signo zodiacal.

También conoce tu compatibilidad, elemento y planeta regente para ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO y PISCIS.

Horóscopo de hoy, martes 20 de diciembre del 2022

Horóscopo de ARIES hoy (marzo 21-abril 20)

Un compañero que tiende a intrigar o difamar te hará comentarios sobre la vida privada de alguien que estimas mucho. Notarás su tendencia indiscreta y sutilmente evadirás sus preguntas.

Horóscopo de TAURO hoy (abril 21-mayo 21)

No te gusta recibir consejos pues sientes que haces las cosas bien, pero hoy alguien con más experiencia te dará indicaciones que no debes de ignorar. Siempre se puede aprender un poco más.

Horóscopo de GÉMINIS hoy (mayo 22-junio 21)

Hay asuntos que no están relacionados directamente a tu agenda laboral, pero que consumen tu tiempo de tal manera que te hacen descuidar obligaciones. Ordénate y evitarás complicaciones.

Horóscopo de CÁNCER hoy (junio 22-julio 22)

Estás enfrentando una situación que consideras muy negativa, pero es posible que sea más tu visión de las cosas y no la realidad. Hoy una amistad te hará ver todo desde un ángulo diferente.

Horóscopo de LEO hoy (julio 22-agosto 23)

Pequeñas dificultades podrían estresarte más de la cuenta y esto se debe a que vienes acumulando una serie de tensiones de las que no te sabes liberar. Relájate y trata de descansar más.

Horóscopo de VIRGO hoy (agosto 24-septiembre 23)

No quieres afectar a nadie, pero tu situación económica actual no te permite sostener tantos compromisos. Necesitas hacer recortes y no debes de dudarlo. Tu entorno inmediato te comprenderá.

Horóscopo de LIBRA hoy (septiembre 24- octubre 23)

Ese dinero extra que ha ingresado lo destinarás a compras que no son necesarias. Sé más organizado y no tendrás de qué arrepentirte. En el amor, cambiarás de parecer y buscarás a esa persona.

Horóscopo de ESCORPIO hoy (octubre 24-noviembre 22)

Se presenta la oportunidad para demostrar tus conocimientos y ser valorado como una persona altamente calificada para la función que realizas. Llega un tiempo de éxito y reconocimiento.

Horóscopo de SAGITARIO hoy (noviembre 23-diciembre 21)

Esa persona que parecía dura y con malas intenciones te dará la mano en el momento que más lo necesitas. La impresión inicial que tuviste de ella te llevó a realizar juicios muy equivocados.

Horóscopo de CAPRICORNIO hoy (diciembre 22-enero 20)

No te dejes confundir ni te pongas nervioso en esa reunión donde tendrás que rendir cuentas de tu gestión laboral. Las preguntas serán incómodas, pero conoces del tema y lo manejarás.

Horóscopo de ACUARIO hoy (enero 21-febrero 19)

Pensar que estás en lo correcto te hace creer que es el otro el que debe de enmendarse y buscar tus disculpas. Entiende que todos piensan diferente. Solo así tus lazos interpersonales mejorarán.

Horóscopo de PISCIS hoy (20 de febrero-marzo 20)

Se presentará un imprevisto que resolverás invirtiendo tiempo y dinero. No busques culpables y toma las cosas como parte de un proceso necesario para que se consoliden tus proyectos.