Cerca de finalizar el año y con el eclipse tan cerca, es importante conocer tu Horóscopo de hoy, lunes 19 de diciembre. De la mano de Jhan Sandoval descubramos lo que el tarot y las estrellas nos tienen preparados en el amor, la salud y el dinero según tu signo zodiacal.

También conoce tu compatibilidad, elemento y planeta regente para ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO y PISCIS.

Horóscopo de hoy, lunes 19 de diciembre del 2022

El famoso tarotista Jhan Sandoval comparte el horóscopo diario a través de La República. En esta nota también podrás ver algunos rituales para conservar el trabajo, rituales para tener un gran fin de semana y otros temas más. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Horóscopo de ARIES hoy (marzo 21-abril 20)

Una reunión con amistades te acercará a esa persona con la que has tenido discrepancias. Tu carácter no te permite pasar por alto su comportamiento, pero inténtalo. No conviene seguir discutiendo.

Horóscopo de TAURO hoy (abril 21-mayo 21)

Esa persona se está volviendo a acercar y lo hace de una manera transparente. Te dirá lo que siente y lo hará con sinceridad. Ahora, tus dudas te hacen desconfiar y no tomarás una decisión.

Horóscopo de GÉMINIS hoy (mayo 22-junio 21)

Tienes el dinero que necesitas para realiza una adquisición que hace tiempo deseabas concretar, pero se han presentado otras necesidades de tipo familiar y deberás de priorizar. Paciencia

Horóscopo de CÁNCER hoy (junio 22-julio 22)

Aunque estén por ganarte los impulsos de escribirle a esa persona, aún no es el momento. Necesitas mayor control de tus emociones si deseas que entienda tu posición. Debes esperar.

Horóscopo de LEO hoy (julio 22-agosto 23)

Una amistad intentará hacerte entender lo que ella cree que tú no estás comprendiendo, pero lo haría criticándote y en un tono que podría generar mayor polémica. Contrólate y evita discusiones.

Horóscopo de VIRGO hoy (agosto 24-septiembre 23)

No será muy difícil detectar las intenciones de esa persona que quiere recuperarte, pero a través de mentiras y manipulaciones. La decisión de alejarte ha sido la correcta. No debes de retroceder.

Horóscopo de LIBRA hoy (septiembre 24- octubre 23)

Tu pareja no está dispuesta a escuchar reclamos y, por más que tengas justificación para hacerlo, no sería conveniente exigirle atención cuando no está dispuesta a brindarla. Control y espera.

Horóscopo de ESCORPIO hoy (octubre 24-noviembre 22)

Se empiezan a disolver las tensiones y conflictos que existían en el hogar. Hoy notarás un ánimo conciliador entre los tuyos y decidirás integrarlos en un almuerzo o cena que todos disfrutarán

Horóscopo de SAGITARIO hoy (noviembre 23-diciembre 21)

Tienes que hacer un esfuerzo por controlar tu carácter si deseas que esa persona vuelva a confiar en ti. Hoy tendrás la oportunidad de estar a su lado y demostrarle tu deseo por conciliar.

Horóscopo de CAPRICORNIO hoy (diciembre 22-enero 20)

Horóscopo de ACUARIO hoy (enero 21-febrero 19)

El día lo comenzarás resolviendo una serie de pendientes domésticos que descuidaste por la recargada agenda laboral que has tenido. Es posible que realices un viaje corto o paseo con amistades.

Horóscopo de PISCIS hoy (20 de febrero-marzo 20)

Estarías defendiendo ideas que no se sujetan a la realidad. Cuidado con pelearte con amistades o personas queridas por este motivo. Escucha y reflexiona antes de tomar decisiones impulsivas.