HORÓSCOPO DE HOY | Cerca de finalizar el año y con el eclipse tan cerca, es importante conocer lo que las estrellas nos tienen preparado este sábado 17 de diciembre en el amor, la salud y el dinero. De la mano de Jhan Sandoval descubrimos lo que dice el tarot según tu signo zodiacal.

También conoce tu compatibilidad, elemento y planeta regente para ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO y PISCIS.

Horóscopo de hoy, sábado 17 de diciembre

El famoso tarotista Jhan Sandoval comparte el horóscopo diario a través de La República. En esta nota también podrás ver algunos rituales para conservar el trabajo, rituales para tener un gran fin de semana y otros temas más. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Horóscopo de ARIES hoy (marzo 21-abril 20)

No dejes que la nostalgia te haga retroceder todo lo que has avanzado hasta el momento. Esa persona ya tomó su camino y tú pronto encontrarás el tuyo. Cierra ese capítulo y renueva tu vida.

Horóscopo de TAURO hoy (abril 21-mayo 21)

Aunque no te acompañen los ánimos, no dejes de asistir a ese evento social que agrupará a las personas que quieres. En el amor, tú y esa persona aclararán el tema por el que discutieron.

Horóscopo de GÉMINIS hoy (mayo 22-junio 21)

Te darás el tiempo necesario para distraerte e ir a ese lugar del que tanto te han comentado. Es posible que recibas la visita de una amistad que no frecuentas. La pasarán muy bien.

Horóscopo de CÁNCER hoy (junio 22-julio 22)

Tienes que dejar esos resentimientos que se han originado más por suposiciones tuyas que por contextos reales. No te hacen bien las peleas, ni las respuestas cortantes. Intenta reconciliarte.

Horóscopo de LEO hoy (julio 22-agosto 23)

Una persona que no es de tu confianza intentará inmiscuirse en tu vida sentimental haciendo opiniones o haciéndote preguntas que te resultarán incómodas. No lo dudes y ponle un límite.

Horóscopo de VIRGO hoy (agosto 24-septiembre 23)

Asistirás a una reunión que te acercará a personas con las que laboraste en otros tiempos. Una de ellas te hablará de un proyecto para desarrollarlo juntos. Escucha su propuesta, será favorable.

Horóscopo de LIBRA hoy (septiembre 24- octubre 23)

Ese familiar ya no cambiará a su edad y no te quedará más que aprender a sobrellevarlo. No te desgaste en intentar cambiar su punto de vista. En el amor, vivirás un grato momento con tu pareja.

Horóscopo de ESCORPIO hoy (octubre 24-noviembre 22)

Esa persona que has conocido y que llama tu atención también siente algo por ti, pero es posible que no estés dando señales necesarias para que se aproxime. Inténtalo y verás los resultados.

Horóscopo de SAGITARIO hoy (noviembre 23-diciembre 21)

Esa pena que sientes debido a la paralización de algunos proyectos empezará a disiparse gracias al apoyo que recibirás de tu familia. Paciencia, en poco tiempo todo cambiará a tu favor.

Horóscopo de CAPRICORNIO hoy (diciembre 22-enero 20)

No quieres asistir a ese evento de confraternidad con tus compañeros de trabajo, pero debes de hacerlo. Tienes un lado muy divertido que ellos no conocen. Asiste y fortalecerás la amistad.

Horóscopo de ACUARIO hoy (enero 21-febrero 19)

Ahora que has salido de esa decepción sentimental tu prioridad será mejorar tu apariencia y solo por el hecho de verte y sentirte bien. Empiezas una etapa de renovación que sorprenderá.

Horóscopo de PISCIS hoy (20 de febrero-marzo 20)

Ya sea el trabajo u otro tipo de responsabilidades, cada vez tienes menos tiempo para ti y esto empieza a afectarte anímicamente. Recupera espacios personales, necesitas vivir y disfrutar.

Horóscopo hoy, sábado 17 de diciembre del 2022 03:53 Ritual para atraer la abundancia con monedas El ritual que te presentamos a continuación tiene como protagonistas a las monedas, pues son consideradas un símbolo de la abundancia y el ahorro en la cultura china. Asimismo, necesitarás una bolsa de color rojo, que significa armonía y desarrollo. Toma nota de los siguientes pasos.