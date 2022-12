HORÓSCOPO DE HOY | Cerca de finalizar el año y con el eclipse tan cerca, es importante conocer lo que las estrellas nos tienen preparado este viernes 16 de diciembre en el amor, la salud y el dinero. De la mano de Jhan Sandoval descubrimos lo que dice el tarot según tu signo zodiacal.

También conoce tu compatibilidad, elemento y planeta regente para ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO y PISCIS.

Horóscopo de hoy, viernes 16 de diciembre

El famoso tarotista Jhan Sandoval comparte el horóscopo diario a través de La República. En esta nota también podrás ver algunos rituales para conservar el trabajo, rituales para tener un gran fin de semana y otros temas más. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Horóscopo de ARIES hoy (marzo 21-abril 20)

Necesitas estudiar o investigar temas que son de tu interés, pero el exceso de estímulos externos te distrae y no te permite avanzar. Cancela compromisos y aíslate si deseas llegar a tus metas.

Horóscopo de TAURO hoy (abril 21-mayo 21)

Te ha costado encontrar las palabras adecuadas para expresarle a esa persona todo lo que has estado sintiendo. Aunque no podrá entenderte inicialmente, luego reflexionará y se disculpará.

Horóscopo de GÉMINIS hoy (mayo 22-junio 21)

No tendrás problemas al comenzar tu jornada laboral, pero al transcurrir las horas podrías toparte con situaciones que te generarán cierta frustración. Paciencia, todo se podrá resolver.

Horóscopo de CÁNCER hoy (junio 22-julio 22)

Estás dejándote afectar por situaciones o personas que no son transcendentes para tu vida. No permitas que algo externo y poco importante te quite la tranquilidad que tanto te costó recuperar.

Horóscopo de LEO hoy (julio 22-agosto 23)

Solo de pensar en las cosas que debes de realizar en el día te llenas de tensión y esto no te permite organizarte con tranquilidad. Todo lo tienes calculado, solo debes de confiar más en tu capacidad.

Horóscopo de VIRGO hoy (agosto 24-septiembre 23)

Una persona que te aprecia está observando comportamientos tuyos que sabe no serán positivos para tu futuro. Trata de escucharla y saca el mejor provecho de su experiencia, te ayudará.

Horóscopo de LIBRA hoy (septiembre 24- octubre 23)

El amor que le tienes a tus seres queridos está haciendo que te comprometas a brindar apoyos de tipo económico sin estar realmente en las condiciones para hacerlo. Aprende a decir que no.

Horóscopo de ESCORPIO hoy (octubre 24-noviembre 22)

Se pondrá al frente una situación en la que una persona que no conoces afrontará una emergencia y necesitará de apoyo inmediato. Tu respuesta rápida y te sentirás feliz de haber colaborado.

Horóscopo de SAGITARIO hoy (noviembre 23-diciembre 21)

No siempre tenemos la razón y creer lo contrario te haría defender ideas que solo complican tu relación con el entorno. Sé tolerante con los que no comulguen con tu manera de pensar.

Horóscopo de CAPRICORNIO hoy (diciembre 22-enero 20)

Tendrás que intervenir en una decisión muy importante o servir de árbitro, ya que tus compañeros se apoyan en ti por tu buen juicio e imparcialidad. Estas situaciones favorecen a tu imagen.

Horóscopo de ACUARIO hoy (enero 21-febrero 19)

La oportunidad que tanto esperabas se dará: Estarás cerca a la persona que te interesa y podrás interactuar con ella. No temas ser tú mismo. Es el momento de conquistarla siendo quien eres.

Horóscopo de PISCIS hoy (20 de febrero-marzo 20)

El descanso no está siendo muy reparador, pero es imposible postergar tantos pendientes. Necesitas esforzarte y dar todo de ti para que culmines con éxito tu jornada. Luego descansarás.

Horóscopo hoy, viernes 16 de diciembre del 2022 06:01 Ritual para atraer la abundancia con monedas El ritual que te presentamos a continuación tiene como protagonistas a las monedas, pues son consideradas un símbolo de la abundancia y el ahorro en la cultura china. Asimismo, necesitarás una bolsa de color rojo, que significa armonía y desarrollo. Toma nota de los siguientes pasos.