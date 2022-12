HORÓSCOPO DE HOY | Cerca de finalizar el año y con el eclipse tan cerca, es importante conocer lo que las estrellas nos tienen preparado este jueves 15 de diciembre en el amor, la salud y el dinero. De la mano de Jhan Sandoval descubrimos lo que dice el tarot según tu signo zodiacal.

También conoce tu compatibilidad, elemento y planeta regente para ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO y PISCIS.

Horóscopo de hoy, jueves 15 de diciembre del 2022

El famoso tarotista Jhan Sandoval comparte el horóscopo diario a través de La República. En esta nota también podrás ver algunos rituales para conservar el trabajo, rituales para tener un gran fin de semana y otros temas más. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Horóscopo de ARIES hoy (marzo 21-abril 20)

Una visita inesperada podría cambiar los planes que tenías previstos para el día. No te distraigas y espera terminar tus labores para encargarte de otros asuntos. Se aproxima un viaje corto.

Horóscopo de TAURO hoy (abril 21-mayo 21)

Aunque no logres despegar económicamente como esperabas, poco a poco tus proyectos están poniéndose en marcha y este mal tiempo terminará, paciencia. En el amor, volverá la armonía.

Horóscopo de GÉMINIS hoy (mayo 22-junio 21)

Son varias las gestiones que tienes que realizar, pero te acompañará ese espíritu de lucha necesario para conseguir tus objetivos. En el amor, no compliques esa reconciliación y escucha.

Horóscopo de CÁNCER hoy (junio 22-julio 22)

Tus proyectos requieren de una reestructuración si deseas que las cosas se avancen positivamente. En el amor, aléjate de esa persona que no te brinda el espacio ni el tiempo que mereces.

Horóscopo de LEO hoy (julio 22-agosto 23)

Los temas laborales vienen manejándose positivamente, pero tú estás centrado en otros aspectos de tu vida que no te brindan satisfacción. Despeja tu mente y enfócate en lo importante.

Horóscopo de VIRGO hoy (agosto 24-septiembre 23)

Sientes que un ser querido no está entendiendo tu situación económica y te presiona a resolver lo que no puedes manejar en este momento. Paciencia, todo está por dar un giro muy favorable.

Horóscopo de LIBRA hoy (septiembre 24- octubre 23)

Aunque te sientas intimidado por la presión de un superior, sabrás resolver las complicaciones que se están presentando. En el amor, tomas la decisión de reconquistar a esa persona.

Horóscopo de ESCORPIO hoy (octubre 24-noviembre 22)

No te has rendido ante las dificultades y ahora este esfuerzo empieza a brindarte recompensas. Entras en una etapa de tranquilidad económica, solo evita gastos que no sean necesarios.

Horóscopo de SAGITARIO hoy (noviembre 23-diciembre 21)

No estás agendando las cosas que coordinas con otras personas y esto podría traer complicaciones laborales o tensiones con tus compañeros. Sé más organizado para todo siga avanzando.

Horóscopo de CAPRICORNIO hoy (diciembre 22-enero 20)

Estás por cometer un error debido a la falta de análisis y a la imprudencia de tus actos. Estás en un tiempo decisivo donde no puedes improvisar. Sé reflexivo ante cualquier decisión.

Horóscopo de ACUARIO hoy (enero 21-febrero 19)

No te conviene mantenerte distante de tus compañeros. Hay gestiones laborales que requieren de un trabajo en equipo. En lo sentimental, hay diferencias que deben de aclararse dialogando.

Horóscopo de PISCIS hoy (20 de febrero-marzo 20)

Tienes que separar lo personal de lo laboral. Tu agenda de trabajo no puede verse afectada por las tensiones que te genera la persona que amas. Necesitas calmarte y recuperar el equilibrio.

Horóscopo hoy, jueves 15 de diciembre del 2022 07:08 ¿Qué signo del zodiaco soy según mi fecha de nacimiento? Conoce la fecha que le corresponde a cada uno de los signos zodiacales, según tu día de nacimiento. SIGNO ZODIACALFECHA DE NACIMIENTO Aries21 de marzo al 20 de abril Tauro21 de abril al 21 de mayoGéminis22 de mayo al 21 de junioCáncer22 de junio al 22 de julioLeo23 julio al 22 de agostoVirgo24 de agosto al 23 de septiembreLibra24 de septiembre al 23 de octubreEscorpio 24 de octubre al 22 de noviembreSagitario23 de noviembre al 21 de diciembreCapricornio22 de diciembre al 20 de eneroAcuario21 de enero al 19 de febreroPiscis20 de febrero al 20 de marzo Aries21 de marzo al 20 de abril Tauro21 de abril al 21 de mayoGéminis22 de mayo al 21 de junioCáncer22 de junio al 22 de julioLeo23 julio al 22 de agostoVirgo24 de agosto al 23 de septiembreLibra24 de septiembre al 23 de octubreEscorpio 24 de octubre al 22 de noviembreSagitario23 de noviembre al 21 de diciembreCapricornio22 de diciembre al 20 de eneroAcuario21 de enero al 19 de febreroPiscis20 de febrero al 20 de marzo 06:08 Ritual para atraer la abundancia con monedas El ritual que te presentamos a continuación tiene como protagonistas a las monedas, pues son consideradas un símbolo de la abundancia y el ahorro en la cultura china. Asimismo, necesitarás una bolsa de color rojo, que significa armonía y desarrollo. Toma nota de los siguientes pasos.