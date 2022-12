HORÓSCOPO DE HOY | Cerca de finalizar el año y con el eclipse tan cerca, es importante conocer lo que las estrellas nos tienen preparado este miércoles 14 de diciembre en el amor, la salud y el dinero. De la mano de Jhan Sandoval descubrimos lo que dice el tarot según tu signo zodiacal.

También conoce tu compatibilidad, elemento y planeta regente para ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO y PISCIS.

Horóscopo de hoy, miércoles 14 de diciembre del 2022

El famoso tarotista Jhan Sandoval comparte el horóscopo diario a través de La República. En esta nota también podrás ver algunos rituales para conservar el trabajo, rituales para tener un gran fin de semana y otros temas más. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Horóscopo de ARIES hoy (marzo 21-abril 20)

Tienes la solución a ese problema, pero el temor a equivocarte y fallar ante tus superiores no te permite confiar en la estrategia que has escogido. No pierdas tiempo y cree en tu experiencia.

Horóscopo de TAURO hoy (abril 21-mayo 21)

Esa percepción que sientes es real. Las cosas no están fluyendo entre tú y esa persona con la que debes de gestionar temas laborales. Muestra la disposición necesaria y las tensiones pasarán.

Horóscopo de GÉMINIS hoy (mayo 22-junio 21)

No te recargues y confía en las personas que te rodean. Habrá mucha disposición de parte de tus compañeros y solo tienes que solicitar apoyo para que todo avance de manera positiva.

Horóscopo de CÁNCER hoy (junio 22-julio 22)

Se te ha presentado una prueba que está retándote laboralmente, pero cuentas con las agallas y los conocimientos necesarios para que puedas resolverlo. Hoy destacarás y te lo reconocerán.

Horóscopo de LEO hoy (julio 22-agosto 23)

Aunque la salida constante de dinero esté preocupándote, contarás con los ingresos necesarios para que afrontes este tiempo de cierta inestabilidad. Muy pronto todo cambiará para bien.

Horóscopo de VIRGO hoy (agosto 24-septiembre 23)

No eres de apresurarte, pero la presión laboral está haciendo que lo hagas y esto te obliga a descuidar los detalles que tanto te obsesionan. Trata de ir a tu ritmo y mantendrás la calidad de siempre.

Horóscopo de LIBRA hoy (septiembre 24- octubre 23)

Está por pasar aquello que deseas y ahora eres tú quien podría complicar las cosas por inseguridades que te surjan a último momento. No pierdas oportunidades, arriésgate o te arrepentirías.

Horóscopo de ESCORPIO hoy (octubre 24-noviembre 22)

Dejarás por un momento responsabilidades que te han resultado agotadoras para encargarte de otras que te resultarán fáciles de gestionar. La jornada será rápida y muy entretenida.

Horóscopo de SAGITARIO hoy (noviembre 23-diciembre 21)

Hay más responsabilidades de las que estás acostumbrado a llevar. Es el momento de mostrar tu capacidad. No reniegues de este tiempo. Si te manejas bien llegarán mejoras significativas.

Horóscopo de CAPRICORNIO hoy (diciembre 22-enero 20)

Estás esperando mensajes o confirmaciones que no llegan. Necesitas presionar para que cuentes con todas las herramientas necesarias y gestiones con éxito tu labor. No te estanques.

Horóscopo de ACUARIO hoy (enero 21-febrero 19)

Hay fluctuaciones económicas que irás resolviendo gracias a las precauciones que tomarás y también gracias a un dinero extra que llegará. En el amor, no caigas en actitudes posesivas.

Horóscopo de PISCIS hoy (20 de febrero-marzo 20)

Es posible que te encarguen una responsabilidad que no resultaría de tu agrado. Pon todo de tu parte. Tus superiores confían en tu capacidad y si demuestras lo que sabes recibirás compensaciones.