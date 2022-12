HORÓSCOPO DE HOY | Cerca de finalizar el año y con el eclipse tan cerca, es importante conocer lo que las estrellas nos tienen preparado este 10 de diciembre en el amor, la salud y el dinero. De la mano de Jhan Sandoval descubrimos lo que dice el tarot según tu signo zodiacal.

También conoce tu compatibilidad, elemento y planeta regente para ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO y PISCIS.

Horóscopo de hoy, sábado 10 de diciembre del 2022

El famoso tarotista Jhan Sandoval comparte el horóscopo diario a través de La República. En esta nota también podrás ver algunos rituales para conservar el trabajo, rituales para tener un gran fin de semana y otros temas más. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Horóscopo de ARIES hoy (marzo 21-abril 20)

Tomar distancia de esa persona que te confundía con sus evasiones te ha hecho ver las cosas con claridad: Nadie tiene el derecho de lastimarte y esperarás la llegada de un amor saludable.

Horóscopo de TAURO hoy (abril 21-mayo 21)

Una amistad que se caracteriza por su energía y optimismo te aportará soluciones para que resuelvas ese problema laboral que por tanto tiempo te había complicado. Empiezas a avanzar.

Horóscopo de GÉMINIS hoy (mayo 22-junio 21)

No permitas que te envuelva ningún pensamiento nostálgico y concéntrate en las cosas que debes de desarrollar. Hay mucho por hacer y no debes estancarte en ideas que no son productivas.

Horóscopo de CÁNCER hoy (junio 22-julio 22)

Esa pelea ha sido dolorosa, tanto para ti como para esa persona con la que discutiste. Hoy te buscará para limar asperezas y llegar a un acuerdo pacífico. Te hará bien hacer las paces y dialogar.

Horóscopo de LEO hoy (julio 22-agosto 23)

El día estará lleno de reencuentros y momentos agradables. Asistirás a un evento donde te rodearán amigos muy queridos y amistades que hace tiempo no ves. Pasarás una noche muy divertida.

Horóscopo de VIRGO hoy (agosto 24-septiembre 23)

No puedes tomar decisiones sobre tu vida sentimental basándote en las opiniones de otras personas que no están en tus zapatos. Toma una decisión, pero dejándote llevar por tu criterio.

Horóscopo de LIBRA hoy (septiembre 24- octubre 23)

Una persona que aprecias está pasando por una situación sentimental similar a la que viviste hace un tiempo. Te sentirás preparado para guiarla y hacerle entender lo que está ocurriendo.

Horóscopo de ESCORPIO hoy (octubre 24-noviembre 22)

Eres consciente que esa persona no te trasmite emociones saludables, pero te está costando tomar distancia por la atracción que sientes. Romper ese vínculo sentimental y espera algo mejor.

Horóscopo de SAGITARIO hoy (noviembre 23-diciembre 21)

Tienes que sincerarte con tu pareja y explicarle ese impase que no te ha dejado bien parado frente a ella. Hazlo antes que terceros aprovechen este mal momento para influir negativamente.

Horóscopo de CAPRICORNIO hoy (diciembre 22-enero 20)

Eres muy práctico mientras que tu pareja bastante sensible. No esperes a que mire el mundo desde tu perspectiva y haz el esfuerzo por entenderla. De ti depende acabar con las diferencias.

Horóscopo de ACUARIO hoy (enero 21-febrero 19)

Gracias a tu constancia estás alcanzando las metas que habías planificado. Es posible que recibas noticias del extranjero o te animes a realizar un viaje. Será un día de avance y crecimiento.

Horóscopo de PISCIS hoy (20 de febrero-marzo 20)

Los problemas en tu relación sentimental se han resuelto, pero estarían cayendo poco a poco en lo mismo debido a que ninguno de los dos está cambiando realmente. Necesitan rectificar.

Horóscopo hoy, sábado 10 de diciembre del 2022 05:05 Ritual para atraer la abundancia con monedas El ritual que te presentamos a continuación tiene como protagonistas a las monedas, pues son consideradas un símbolo de la abundancia y el ahorro en la cultura china. Asimismo, necesitarás una bolsa de color rojo, que significa armonía y desarrollo. Toma nota de los siguientes pasos.