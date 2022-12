Horóscopo de hoy | Cerca de finalizar el año y con el eclipse tan cerca, es importante conocer lo que las estrellas nos tienen preparado este viernes 9 de diciembre en el amor, la salud y el dinero. De la mano de Jhan Sandoval descubrimos lo que dice el tarot según tu signo zodiacal.

También conoce tu compatibilidad, elemento y planeta regente para ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO y PISCIS.

Horóscopo de hoy, viernes 9 de diciembre del 2022

El famoso tarotista Jhan Sandoval comparte el horóscopo diario a través de La República. En esta nota también podrás ver algunos rituales para conservar el trabajo, rituales para tener un gran fin de semana y otros temas más. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Horóscopo de ARIES hoy (marzo 21-abril 20)

Alcanzarás los objetivos que otras personas han buscado. Te sentirás ganador, pero conviene pasar desapercibido. En lo sentimental, necesitar sanar tus heridas para que no sientas tanta desconfianza.

Horóscopo de TAURO hoy (abril 21-mayo 21)

No te sientes conforme con el comportamiento de tu pareja, pero tampoco estás dando a entender qué cosas te molestan y eso te genera incomodad en ambas partes. Necesitan mejorar la comunicación.

Horóscopo de GÉMINIS hoy (mayo 22-junio 21)

No te adelantes a los hechos y espera a que esa persona exponga los motivos por los cuales te ha vuelto a buscar. Ha llegado el momento de aclarar todo aquello que por tanto tiempo te había confundido.

Horóscopo de CÁNCER hoy (junio 22-julio 22)

Hay personas que están olvidándose de sus responsabilidades y necesitas ejercer más presión para que se concreten los proyectos que vienen en marcha. No seas flexible si deseas cambios.

Horóscopo de LEO hoy (julio 22-agosto 23)

Tendrás en manos actividades de gran responsabilidad. Confiarás en tus talentos y gracias a tu perseverancia lograrás resaltar. En lo personal, es posible que tomes distancia de personas superficiales.

Horóscopo de VIRGO hoy (agosto 24-septiembre 23)

Empiezas a relacionarte con personas de mucho conocimiento y experiencia. Estos nuevos contactos serán clave para tu futuro profesional. En lo sentimental, escucha a tu pareja. No seas indiferente.

Horóscopo de LIBRA hoy (septiembre 24- octubre 23)

Una persona que no ha podido sacarte de su mente te buscará para pedirte disculpas por las cosas que sucedieron. Ahora está en tus manos disculparla, cerrar capítulos o darle una nueva oportunidad.

Horóscopo de ESCORPIO hoy (octubre 24-noviembre 22)

La agenda del día te exigirá rapidez en tu gestión y mucha concentración pues tendrás que resolver actividades paralelas. Te sentirás entusiasmado por la planificación de un viaje con amistades.

Horóscopo de SAGITARIO hoy (noviembre 23-diciembre 21)

No decaigas antes los pequeños obstáculos que están surgiendo. La agenda laboral presentará retos que lograrás superar si muestras resistencia y ganas de seguir luchando. Nada te detendrá.

Horóscopo de CAPRICORNIO hoy (diciembre 22-enero 20)

Un compañero te comentará cosas que tendrán un tono alarmista, pero no te preocupes. Estará basado en chismes sin fundamento y será conveniente que lo ignores. Mantén la calma.

Horóscopo de ACUARIO hoy (enero 21-febrero 19)

Has aprendido a tomar distancia de personas o situaciones que no aportan nada saludable a tu vida. En lo económico, necesitas organizar bien tu dinero para que no te compliques en pagos.

Horóscopo de PISCIS hoy (20 de febrero-marzo 20)

Habías confundido las cosas y esto generó una tensión fuerte con tu pareja. No actúes por impulso y deja que las aguas se calmen. Luego podrán dialogar y sabrá disculparte al notar tu sinceridad.