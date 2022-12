Horóscopo de hoy | Cerca de finalizar el año y con el eclipse tan cerca, es importante conocer lo que las estrellas nos tienen preparado este jueves 8 de diciembre en el amor, la salud y el dinero. De la mano de Jhan Sandoval descubrimos lo que dice el tarot según tu signo zodiacal.

También conoce tu compatibilidad, elemento y planeta regente para ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO y PISCIS.

Horóscopo de hoy, jueves 8 de diciembre del 2022

El famoso tarotista Jhan Sandoval comparte el horóscopo diario a través de La República. En esta nota también podrás ver algunos rituales para conservar el trabajo, rituales para tener un gran fin de semana y otros temas más. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Horóscopo de ARIES hoy (marzo 21-abril 20)

Será un día algo atareado pues tendrás muchas responsabilidades y cosas por gestionar. Organiza bien horarios y lleva una agenda para que no olvides ningún detalle. Ordénate y avanzarás.

Horóscopo de TAURO hoy (abril 21-mayo 21)

No puedes ser tan vulnerable a los comentarios o la mala energía de algunas personas que te rodean. Tienes que aprender a ignorar y a no recargarte por cosas que no son trascendentes.

Horóscopo de GÉMINIS hoy (mayo 22-junio 21)

En apariencia todo estará bajo control, pero es posible que surjan imprevistos a mitad del día que, finalmente, sabrás manejar. Esto te enseñará a ser más precavido y cuidadoso con tus funciones.

Horóscopo de CÁNCER hoy (junio 22-julio 22)

Una persona mayor y muy cercana a ti resolverá con suma tranquilidad asuntos que a ti te resultarían tediosos. Hoy aprenderás de su destreza y de la serenidad con la que afronta los problemas.

Horóscopo de LEO hoy (julio 22-agosto 23)

Una llamada de atención de un amigo o familiar que se ha percatado de algunos errores tuyos te hará ver las cosas desde un ángulo diferente. Recapacitar mejorará tus vínculos afectivos.

Horóscopo de VIRGO hoy (agosto 24-septiembre 23)

Amistades y personas queridas se comunicarán contigo para saber sobre tu estado emocional luego de ese mal momento. Sentir el cariño de la gente te ayudará a recuperar el buen ánimo.

Horóscopo de LIBRA hoy (septiembre 24- octubre 23)

Hoy las acciones o comentarios de la persona que te interesa te generarían más dudas que certezas. Exprésale como te sientes. Tiene que entenderte para que reflexione y pueda disculparse.

Horóscopo de ESCORPIO hoy (octubre 24-noviembre 22)

Tu mente está centrada en una situación de tipo sentimental que te emociona y, a la vez, te genera incertidumbre. Esto te no permite centrarte en otras actividades. Evítalo y concéntrate.

Horóscopo de SAGITARIO hoy (noviembre 23-diciembre 21)

Cuentas con las herramientas y el tiempo para tener un día productivo, pero el desgano y la dejadez no están permitiendo que avances como debes. Tú puedes cambiar esta situación.

Horóscopo de CAPRICORNIO hoy (diciembre 22-enero 20)

Muchas cosas se están resolviendo a tu alrededor y esto te brinda una sensación de calma que será percibida por tu entorno. No te excedas en comidas o bebidas, balancea tus alimentos.

Horóscopo de ACUARIO hoy (enero 21-febrero 19)

Si quieres que ese familiar cambie y sea más responsable tienes que ser más exigente y no ceder frente a los caprichos que tenga. No dejes que tus sentimientos te ganen. Mantén tu firmeza.

Horóscopo de PISCIS hoy (20 de febrero-marzo 20)

Le has permitido a un ser querido tomar las decisiones que a ti te corresponden. Ahora te cuesta decidir por cuenta propia, pero esto debe de cambiar. Confía en tu criterio y en tu intuición.

Horóscopo hoy, jueves 8 de diciembre del 2022 04:58 Plantas para la buena suerte La planta china del dinero es un elemento crucial para conseguir el éxito en las finanzas. La crassula es una planta que se destaca por su belleza. Se debe colocar al lado derecho de la entrada de la casa para que sea un imán de la buena fortuna y el dinero.