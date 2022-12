Horóscopo de hoy | Cerca de finalizar el año y con el eclipse tan cerca, es importante conocer lo que las estrellas nos tienen preparado este miércoles 7 de diciembre en el amor, la salud y el dinero. De la mano de Jhan Sandoval descubrimos lo que dice el tarot según tu signo zodiacal.

También conoce tu compatibilidad, elemento y planeta regente para ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO y PISCIS.

Horóscopo de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022

El famoso tarotista Jhan Sandoval comparte el horóscopo diario a través de La República. En esta nota también podrás ver algunos rituales para conservar el trabajo, rituales para tener un gran fin de semana y otros temas más. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Horóscopo de ARIES hoy (marzo 21-abril 20)

Llegas a un acuerdo familiar para realizar una inversión necesaria, pero es posible que un ser querido no muestre apoyo. No entres en conflicto y espera, el tiempo lo ayudará a ver lo conveniente.

Horóscopo de TAURO hoy (abril 21-mayo 21)

Tienes en claro lo que debes de hacer para lograr el objetivo que tienes en mente. Hoy darás los primeros pasos para alcanzar el éxito. Es posible que planifiques algún viaje o una mudanza.

Horóscopo de GÉMINIS hoy (mayo 22-junio 21)

No caigas en el pesimismo, este tiempo de estancamiento está por terminar y antes de lo que esperas se abrirán muchas puertas para tu crecimiento. Solo tienes que aprovechar las oportunidades.

Horóscopo de CÁNCER hoy (junio 22-julio 22)

Has estado distraído en asuntos personales y es posible que esto haya afectado la agenda laboral que tienes en manos. Organízate para que no se escape ningún detalle y todo lo culmines.

Horóscopo de LEO hoy (julio 22-agosto 23)

Habías pensado que no ibas a poder manejar tantos compromisos, pero gracias a tu perseverancia y que sabrás conectarte con las personas correctas, todo será resuelto eficientemente.

Horóscopo de VIRGO hoy (agosto 24-septiembre 23)

Has sido inteligente para negociar ese acuerdo económico que traerá estabilidad y éxito asegurado. Terminarás el día en una reunión con tus amistades y celebrando algo que te llenará de felicidad.

Horóscopo de LIBRA hoy (septiembre 24- octubre 23)

No le temas al fracaso. Tienes la capacidad para asumir ese nuevo reto y satisfacer las expectativas de tus superiores. Esa persona que se acerca a ti no es del todo transparente. Ve lentamente.

Horóscopo de ESCORPIO hoy (octubre 24-noviembre 22)

Has cerrado un ciclo laboral y sientes que ya no hay más oportunidades. No obstante, algo está por llegar y será más productivo de lo que imaginas. Tu economía mejorará notablemente.

Horóscopo de SAGITARIO hoy (noviembre 23-diciembre 21)

Llega una propuesta para iniciar un negocio en sociedad. No te precipites si consideras que aún no cuentas con la solvencia necesaria para invertir. En el amor, esa reconciliación está muy cerca.

Horóscopo de CAPRICORNIO hoy (diciembre 22-enero 20)

Tienes muchas cosas pendientes y no puedes pensar en resolver todas al mismo tiempo. Organízate y busca apoyo para que puedas avanzar sin estresarte más de la cuenta. Sé estratégico.

Horóscopo de ACUARIO hoy (enero 21-febrero 19)

Te sientes confiado del buen momento económico por el que estás pasando, lo que podría hacer que gastes en exceso y de manera innecesaria. Ordénate y evitarás generar desequilibrio.

Horóscopo de PISCIS hoy (20 de febrero-marzo 20)

Cerrar ciclos a veces es necesario. No temas en volver a comenzar. Ahora la experiencia que te acompaña será clave para que escales rápidamente y logres posiciones mejores de las ya alcanzadas.