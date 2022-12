Horóscopo de hoy | Cerca de finalizar el año y con el eclipse tan cerca, es importante conocer lo que las estrellas nos tienen preparado este 5 de diciembre en el amor, la salud y el dinero. De la mano de Jhan Sandoval descubrimos lo que dice el tarot según tu signo zodiacal.

También conoce tu compatibilidad, elemento y planeta regente para ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO y PISCIS.

Horóscopo de hoy, lunes 5 de diciembre del 2022

El famoso tarotista Jhan Sandoval comparte el horóscopo diario a través de La República. En esta nota también podrás ver algunos rituales para conservar el trabajo, rituales para tener un gran fin de semana y otros temas más. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Horóscopo de ARIES hoy (marzo 21-abril 20)

Las metas a las que deseas llegar serán alcanzadas gracias a la colaboración de otras personas. No caigas en confrontaciones con tu entorno. De permitirlo, complicarías importantes procesos laborales.

Horóscopo de TAURO hoy (abril 21-mayo 21)

Eres una persona reflexiva y no te gusta apresurarte. Estas cualidades serán necesarias ahora que debes de resolver un problema laboral que requiere de observación. Con paciencia lo solucionarás.

Horóscopo de GÉMINIS hoy (mayo 22-junio 21)

Tienes que invertir un dinero, pero temes equivocarte. Si deseas avanzar y ganar a la competencia necesitas pulir tus herramientas y mejorar en tu calidad. Arriésgate, habrá buena cosecha.

Horóscopo de CÁNCER hoy (junio 22-julio 22)

Tienes que decidirte por un camino y no sabes cuál elegir. No obstante, tu intuición te inclina por una de las vías, pero no quieres escuchar por temor. Hazles caso a tus percepciones y no te equivocarás.

Horóscopo de LEO hoy (julio 22-agosto 23)

Comienzas la semana con optimismo e inspiración. Tienes muchas ideas por desarrollar, pero tu impaciencia te haría acelerar procesos. Mantén la calma y sé estratégico, solo así llegarás a tus metas.

Horóscopo de VIRGO hoy (agosto 24-septiembre 23)

Esa noticia que esperas demorará en llegar, pero no te quedes paralizado. Es tiempo de entrar en acción si deseas que tus proyectos se concreten. No te conviene seguir esperando, busca soluciones.

Horóscopo de LIBRA hoy (septiembre 24- octubre 23)

Hay muchos gastos que debes de solventar y ha llegado el momento de sacar bien tus cuentas y ser austero, para que puedas manejarte bien en este tiempo. En el amor, habrá estabilidad y armonía.

Horóscopo de ESCORPIO hoy (octubre 24-noviembre 22)

No tomes tan en serio las cosas que escuches a tu alrededor. Aún menos si se tratan de chismes o comentarios sin fundamento. Evita altercados con tu entorno, no te conviene entrar en polémica.

Horóscopo de SAGITARIO hoy (noviembre 23-diciembre 21)

Dejarás algunos temas domésticos encargados a un familiar y te dedicarás a gestionar temas laborales que habías descuidado. Es posible que pienses en realizar un viaje o iniciar un negocio.

Horóscopo de CAPRICORNIO hoy (diciembre 22-enero 20)

No puedes postergar más ese pendiente laboral que necesitas entregar. Date un tiempo y culmínalo. En lo personal, no evadas a esa persona. Si no es de tu interés sé directo y te entenderá.

Horóscopo de ACUARIO hoy (enero 21-febrero 19)

Sé paciente y actúa con empatía frente a tus compañeros. Solo así podrás avanzar en equipo y lograrás tus objetivos. En el amor, esa persona necesita sentir tu cariño. Expresa más tus sentimientos.

Horóscopo de PISCIS hoy (20 de febrero-marzo 20)

La desconfianza no te permite tomar riesgos y aún menos avanzar. Hoy se presentará una alternativa laboral que será favorable y no debes de descartarla. Es tiempo para iniciar proyectos y triunfar.

Rituales con adornos para encontrar pareja ¿Quieres encontrar pareja? Entonces este ritual es para ti. De acuerdo al tarotista Jhan Sandoval solo debes comprar adornos para cada espacio de tu casa. No olvides que estos deben estar relacionados con el amor, por ejemplo, una pareja de cisnes, pareja de patitos mandarines, escultura de pareja abrazados o cualquier otro relacionado con la temática.