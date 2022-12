Horóscopo de diciembre 2022: ¿cuáles son las predicciones de Mhoni Vidente para cada signo zodiacal?

HORÓSCOPO MENSUAL por Mhoni Vidente para diciembre 2022. La reconocida tarotista presenta qué te depara el futuro en el ámbito del amor, salud, dinero y trabajo, según tu signo zodiacal. En esta nota descubrirás qué tan acertadas son las predicciones de la experta mexicana.

Recuerda que, además, puedes revisar los pronósticos del horóscopo semanal, que viene también de la mano de la experta mexicana. Encuentra aquí los mejores presagios para tu futuro en estos próximos 30 días.

Horóscopo de diciembre 2022

Mhoni Vidente predice el futuro en el horóscopo de diciembre para cada signo del zodiaco. Descubre cuáles son los cambios que se presentarán en cada área de tu vida y qué números y días tendrás mayor suerte.

Horóscopo mensual para Aries

Este mes de diciembre será de buena actitud para este signo. En el ámbito laboral deberás tener cuidado de los chismes, tu luz es la envidia de los demás. No hagas caso a las polémicas que surjan a tu alrededor.

En el amor, vendrá a ti una pareja estable que desea formalizar la relación. Recuerda manejar tu carácter fuerte. En el aspecto de la salud, debes cuidarte de los dolores de espalda y cuello. No descuides tus horas de sueño. Recuerda que tus números de la suerte son el 6 y 23, y tu colores son el rojo y el verde.

Horóscopo mensual para Tauro

Diciembre es un mes de mucho trabajo. Debes mantenerte ocupado para que tu energía fluya y avances en tus proyectos de vida. Lograrás el trámite de un crédito bancario para un carro nuevo.

Respecto al amor, te invitarán a salir de viaje, serán 31 días de muchas sorpresas agradables y emociones nuevas. Tus números de la suerte son el 2 y 5, y tu colores son el azul y el verde.

Horóscopo mensual para Géminis

Géminis es el signo pilar de la familia, por lo que este mes te llenarás de energía y mucha convivencia familiar. En el ámbito laboral, serán días de nuevas oportunidades o ideas de poner un negocio, así que no lo dejes pasar y trabaja por tus sueños. Recibirás un dinero extra por ello.

En la salud, ten cuidado con las enfermedades sexuales y de la piel. Tus números de la suerte son el 3 y 22, y tu colores son el negro y el blanco.

Horóscopo mensual para Cáncer

Diciembre será un mes de renovarse por completo y sacar de tu vida los resentimientos. Serán 31 días de muchas ideas nuevas lo que te ayudará a ser más profesional en tu trabajo, solo trata de concentrarte más y deja a un lado el celular.

En el amor, evita pensar en lo que no fue. Esa persona no te valoró, es mejor que lo dejes atrás y busques a una pareja estable. Tus números de la suerte son el 1 y el 10, y tu color es el verde.

Horóscopo mensual para Leo

Este mes estará lleno de regalos y sorpresas agradables. En la salud, debes cuidarte de los problemas del estómago o intestino. Trata de llevar una alimentación más saludable.

En el amor, Evita jugar con los sentimientos de las personas, recuerda que si no quieres algo serio con tu pareja, es mejor decirlo y llevarse como amigos. Tus números de la suerte son el 7 y 15, y tus colores son el amarillo y el azul.

Horóscopo mensual para Virgo

Este es el mes donde tu energía positiva crece. En el ámbito laboral, recibirás un regalo o un bono por tu desempeño. Recuerda que no debes hacer caso a los chismes y controla tu impulso de venganza. Por otro lado, cuídate de las pérdidas o fraudes al momento de firmar créditos.

En la salud, debes tener cuidado con los dolores de cabeza o cuello. Tus números de la suerte son el 9 y 20, y tus colores son el rojo y el blanco.

Horóscopo mensual para Libra

Diciembre será un mes de muchas noticias agradables. En el aspecto laboral, habrá cambios en tu trabajo, trata de hablar con tus jefes para que te den una mejor oportunidad.

En el amor, te buscará una persona de otro ciudad o país para pedirte una relación formal. Tus números de la suerte son el 11 y 35, y tus colores son el amarillo y el verde.

Horóscopo mensual para Escorpio

Este será un mes lleno de compromisos familiares. En el aspecto laboral, recibirás un bono económico por lo que podrás arreglar tus deudas y estabilizar tu economía. En el amor, te buscará una persona del pasado para volver a iniciar una relación, debes quedar claro con tus asuntos amorosos.

Tus números de la suerte son el 12 y 90, y tus colores son el negro y el rojo.

Horóscopo mensual para Sagitario

Diciembre es el mes para sacar toda tu creatividad. Tendrás mucha convivencia con tu familia y amigos, solo trata de no meterte en problemas ajenos. No seas tan dramático en tu vida laboral, si no te dieron el puesto que tan deseabas es que no era el momento. Ten paciencia que ya llegará lo tuyo.

En el amor, contactarás a una persona de Aries o Virgo para decirle lo que sientes. Tus números de la suerte son el 5 y el 19, y tus colores son el rojo y el amarillo.

Horóscopo mensual para Capricornio

Será un mes lleno de regalos y muchas fiestas. En el ámbito laboral, estarás cargado de trabajo. Recuerda administrar tu tiempo para que no tengas cosas negativas en tu mente.

En el amor, piensas mucho en dejar a tu pareja o cambiarlo por alguien más, recuerda que tu signo siempre está en busca de la persona ideal. Es mejor que pienses muy bien la decisión que vas a tomar. Tus números de la suerte son el 8 y 30, y tus colores son el amarillo y el azul.

Horóscopo mensual para Acuario

Diciembre es el mes más agradable para tu signo. Trata de no platicar de más en el trabajo, ahí es donde salen los chismes. Debes ser más discreto. Recuerda no comprar tantos regalos. Selecciona mejor a quién le vas a dar un presente.

En el amor, decidirás darte un tiempo solo para conocer personas más afines a ti y tomar la mejor decisión. Tus números de la suerte son el 00 y 25, y tus colores son el verde y el blanco.

Horóscopo mensual para Piscis

Este es un mes para renovar por completo tu forma de ser. En el ámbito laboral, decidirás empezar un negocio y emprender algo en línea, eso te va dar más abundancia. Ya no pidas tantas opiniones sobre tu vida, recuerda que lo que desees es lo mejor para ti.

En el amor, habrá descontentos o pleitos con tu pareja pero nada que no se pueda arreglar. Tus números de la suerte son el 18 y 40, y tus colores son el azul, rojo y blanco.