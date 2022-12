Cerca de finalizar el año y con el eclipse tan cerca, es importante conocer tu Horóscopo de hoy, jueves 1 de diciembre. De la mano de Jhan Sandoval descubramos lo que el tarot y las estrellas nos tienen preparados en el amor, la salud y el dinero según tu signo zodiacal.

También conoce tu compatibilidad, elemento y planeta regente para ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO y PISCIS.

Horóscopo de hoy, jueves 1 de diciembre del 2022

Horóscopo de ARIES hoy (marzo 21-abril 20)

Estás conduciendo bien tu labor y también aportando mucho al equipo laboral que te rodea. Hoy todos recibirán comentarios muy positivos, esto los animará a seguir esforzándose y avanzar.

Horóscopo de TAURO hoy (abril 21-mayo 21)

Se han presentado algunos inconvenientes laborales y te verás en la necesidad de tomar decisiones inmediatas. No temas en buscar el consejo de esa persona que tanto admiras. Te ayudará.

Horóscopo de GÉMINIS hoy (mayo 22-junio 21)

No estás considerando los consejos de esa persona que tiene toda la intención de ayudarte y orientarte en tus proyectos. No te predispongas a errores por ignorarla. Aprende a escuchar.

Horóscopo de CÁNCER hoy (junio 22-julio 22)

Aunque el panorama presente no resulte tan alentador, no debes de perder la calma ni la confianza en tus talentos. Los problemas se irán resolviendo con el correr de los días. Solo ten paciencia.

Horóscopo de LEO hoy (julio 22-agosto 23)

La presión laboral es tal que estarías exigiéndote más de la cuenta, lo que te obliga a actuar de una manera mecánica. Tienes que encontrar una manera de delegar y así evitar el desgaste excesivo.

Horóscopo de VIRGO hoy (agosto 24-septiembre 23)

Aunque no lo percibas debido a tu exigencia, los resultados de todo tu esfuerzo se están manifestando. No en la cantidad ni con la prontitud que deseas, pero no subestimes las mejoras. Paciencia.

Horóscopo de LIBRA hoy (septiembre 24- octubre 23)

Has estado cuestionando la labor de tus compañeros y esto ha generado incomodidades que no has logrado percibir debido al estrés de la jornada. Repara en tus comentarios y trata de rectificar.

Horóscopo de ESCORPIO hoy (octubre 24-noviembre 22)

Tienes amigos que te aprecian de verdad y ellos serán los que acerquen a ti las soluciones que necesitas para salir de tus problemas. Terminarás el día recibiendo gratas noticias.

Horóscopo de SAGITARIO hoy (noviembre 23-diciembre 21)

No está en tus manos la solución a esos problemas familiares, pero harías mucho expresando lo que sientes a las personas implicadas. Alguien logrará tomar consciencia al escucharte.

Horóscopo de CAPRICORNIO hoy (diciembre 22-enero 20)

No te detengas a cuestionar si es mucho o poco lo que estás recibiendo por compensación. La activación económica es lenta, pero seguirá siendo progresiva. Continúa esforzándote.

Horóscopo de ACUARIO hoy (enero 21-febrero 19)

No te dejes llevar solo por la expectativa o lo aparente. Invertir dinero en negocios que no conoces podría conducirte a riesgos. No descartes nada, pero analiza al detalle antes de decidir.

Horóscopo de PISCIS hoy (20 de febrero-marzo 20)

Trata de no involucrarte en problemas ajenos, aún más si son conflictos donde intervienen personas muy cercanas. El comentar de más traería tensiones que es mejor evitar. Mantén la prudencia.