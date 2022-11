HORÓSCOPO SEMANAL de Mhoni Vidente: predicciones del 28 de noviembre al al 4 de diciembre de 2022

Inicia la semana con el HORÓSCOPO SEMANAL de MHONI VIDENTE, la popular astróloga comparte e interpreta los designios de los astros para tu signo del zodiaco en temas de salud, trabajo y amor.

Horóscopo semanal de Aries del 28 de noviembre al al 4 de diciembre de 2022

La conjunción astral de esta semana que afecta a tu signo te impulsa a tomar decisiones que llevas tiempo aplazando, Aries. Pensarás mucho en el futuro y en los proyectos que quieres poner en marcha ese negocio que ves claro y del que has calculado todos los detalles.

Sin embargo; no confíes solo en ti mismo, averigua todos los detalles y asesórate bien en el tema o corres el riesgo de perder dinero. El tema de la economía esta semana no es muy propicio para los Aries. Si esperas recibir una suma, no va a llegar a tiempo.

Sufrirá un retraso, o sea que organízate tu presupuesto sin contar con este dinero. En el amor también es necesario tomar decisiones, es algo que cuesta, pero que en ocasiones es prioritario. Eres tú quien debe decidir si eres todo lo feliz que deseabas.

Los de tu alrededor pueden darte consejos muy bien intencionados, pero no están dentro de tu piel ni conocen esos pormenores que son los que te agobian.

Horóscopo semanal de Tauro del 28 de noviembre al al 4 de diciembre de 2022

Estás viviendo momentos de éxito social, Tauro, en especial esta semana no habrá quien se resista a tu encanto. Sin embargo, estar tan solicitado te va a provocar mucha indecisión en el amor, aunque este terreno está muy bien aspectado por los astros.

Si tu corazón está libre, tendrás una semana espectacular en este aspecto. Se pueden producir situaciones de película. Tal vez llevabas tiempo colgada de una persona y esta no parecía ni verte. Pero en los próximos días podéis coincidir en algún lugar y ahí descubrirás no únicamente que él también se había fijado en ti, sino que hay mucha más atracción de la que creías entre ambos.

No temas que este amor te haga sufrir, al contrario, te hará inmensamente feliz. Si tienes pareja, para que tu semana sea fantástica, evita las discusiones tontas. Si sabes de sobra que él te quiere, no cuestiones más sus sentimientos.

En el aspecto profesional, menos intenso esta semana, has de esforzarte un poco más si buscas progresar.

Horóscopo semanal de Géminis del 28 de noviembre al al 4 de diciembre de 2022

Los astros influyen positivamente en tu intuición, Géminis, y esto, unido a tu experiencia, te ayudará a resolver acertadamente los pequeños problemas con los que te puedas encontrar. Aunque no sean importantes, que de seguir estancados te crearían malestar.

En el terreno laboral si estás esperando que te den un puesto de trabajo, que te asciendan o que te acepten donde estás haciendo prácticas, las perspectivas son ahora positivas. En el aspecto sentimental, puede que te encuentres en una situación que se te hará estresante.

Si estás convencida de que has encontrado a tu media naranja y estás deseando consolidar la relación, no presiones porque puede que tu pareja necesite ir más despacio y esto le eche para atrás. Es posible que tenga problemas importantes que resolver y ahora no sea un buen momento para dar un paso adelante.

Todo llegará, tómatelo con calma. Pero si has empezado recientemente a salir con alguien y estás viendo actitudes en él que no te gustan, no dejes pasar más tiempo y cambia de rumbo.

Horóscopo semanal de Cáncer del 28 de noviembre al al 4 de diciembre de 2022

Estás más inquieta y nerviosa que de costumbre, Cáncer, pero no se debe ni a tus circunstancias ni tampoco a tu organismo, sino a la influencia de los astros en estos días. Tenderás a actuar por impulso, pero no es recomendable que lo hagas, en especial si has de tomar decisiones importantes. Reflexiona pausadamente y no des ningún paso hasta haber considerado pros y contras.

Aun así podrías equivocarte. Asúmelo porque lo dicen las estadísticas. A veces las cosas fallan sin que sea culpa de nadie. Cuando te sientas al borde del ataque de nervios, evita descargar el mal genio con los de alrededor. Canaliza este desasosiego interior que sientes de forma positiva. Haz ejercicio, sal a la calle a correr o simplemente a caminar.

En el terreno sentimental, si estás en pareja tienes una relación con una base sólida y mucho amor, pero parece que la rutina y las responsabilidades en otros campos han convertido vuestra intimidad en un desastre. Cámbialo, aviva el fuego. Esto requerirá variar ciertos hábitos, pero es necesario.

Horóscopo semanal de Leo del 28 de noviembre al al 4 de diciembre de 2022

Tu capacidad de expresión está ahora potenciada por los astros, Leo. Es el momento de decir sinceramente lo que sientes, lo que piensas, porque re resultará muy fácil explicar a los demás tus sentimientos, ideas y opiniones. Podrás defender con estilo propio y cordialidad tus argumentos. Ahora podrás reclamar todo lo que crees que es justo para ti.

En el ambiente laboral, puedes encontrarte con situaciones complicadas, has de evitar roces, discusiones y peleas. Con tus buenos argumentos podrás lograrlo. Si alguien intenta hacerte partícipe de alguna situación tensa, no lo permitas.

Tú estás por encima de estas cosas. Y evita también involucrarte en temas que no te afectan directamente. Deja que los demás resuelvan por sí mismos sus problemas. Lo mejor que puedes hacer es concentrarte en tus tareas, porque hay personas importantes pendientes de tu evolución, que puede ser compensada con un ascenso o un aumento de sueldo.

En el amor, es el momento de arreglar todo aquello que andaba cojeando. Habla mucho con tu pareja.

Horóscopo semanal de Virgo del 28 de noviembre al al 4 de diciembre de 2022

Tu semana no puede tener mejores expectativas, Virgo. Si estabas agobiada por problemas de cualquier tipo, ahora todo te parecerá mucho más fácil de resolver. Por supuesto que tendrás que poner de tu parte, pero los obstáculos irán desapareciendo uno a uno. No los contemples todos a la vez, ve resolviendo uno por uno, a medida que vayan surgiendo.

Se perderán en tu horizonte rápidamente. Puedes tener ciertos temores y desconfianza en el trabajo, a causa de la aparición de un nuevo elemento que tú crees que podría hacerte sombra. Es alguien legal, en quien descubrirás un buen colega, que más adelante te pondrá en contacto con una persona que tendrá un papel fundamental en tu progreso profesional.

En el ámbito social si ya sueles destacar habitualmente en todas las reuniones de amigos y eres una de las personas más solicitadas, ahora esto se multiplica.

Te sentirás halagada con tanto privilegio. En el amor, todo funciona pero procura mejorar la comunicación con tu pareja o corres el riesgo de que se canse. Habla con él.

Horóscopo semanal de Libra del 28 de noviembre al al 4 de diciembre de 2022

Llega una semana excelente en el terreno laboral, Libra. Ahora, por fin, tendrás ocasión de demostrar tu gran capacidad. Si tienes que resolver una situación complicada en el trabajo, lo harás con éxito. Uno de tus superiores, en el que nunca habías tenido confianza, será quien te lo facilite. Pensabas que no le caías bien, pero era todo lo contrario.

Esta persona tiene mucha fe en tu talento. A partir de ahora empezarás a crecer profesionalmente. En el terreno sentimental, algunas Libra quizá se han dejado llevar por celos casi enfermizos. El temor a perder al ser amado hace que se imaginen cosas que no existen.

Si te reconoces en este grupo, deja de espiarle y asfixiarle o lo perderás para siempre. Pero también puede ser que seas una Libra muy enamorada y dispuesta a todo con tal de ofrecerle a tu pareja lo que desea en cada momento.

Sin embargo, no parece que él esté enterándose de todo esto. Si tienes esta impresión, mantén una charla y confirma que vuestros objetivos coinciden.

Horóscopo semanal de Escorpio del 28 de noviembre al al 4 de diciembre de 2022

Sueles reservarte siempre tus opiniones, por timidez o porque prefieres que otros sepan lo que piensas. En ocasiones esto ha jugado a tu favor, pero ahora no es el momento de callar nada, al contrario, necesitas hablar sin tapujos. Es momento de reivindicar todo aquello que creas justo porque te harán caso.

En el ámbito laboral no todo será un camino de rosas, es probable que surjan rencillas relacionadas con el poder. No entres al trapo y utiliza tus argumentos para salirte por la tangente. Tú estás por encima de estas cosas y te conviene demostrarlo.

La buena racha en el terreno sentimental que pasarás en estos días, te compensará de todo lo que puedas tener que luchar en otros aspectos. Es buen momento para avanzar o comprometerse, también para conseguir que la persona de quien te has pillado te haga caso.

Te sentirás pletórica y feliz, más relajada que en los últimos tiempos. Hacia el fin de semana los obstáculos desaparecerán y el sol brillará más que nunca en tu horizonte.

Horóscopo semanal de Sagitario del 28 de noviembre al al 4 de diciembre de 2022

Se acabó la sensación de agotamiento, Sagitario. Esta semana los planetas ejercerán sobre ti una acción muy positiva que te permitirá renovar toda tu vitalidad y energía. Estarás dispuesta a comerte el mundo y ya sabes que la actitud influye mucho en los resultados. Hacia media semana observarás que tus problemas con temas de negocios y de dinero comienzan a resolverse.

La racha de apuros económicos que posiblemente has atravesado empieza a quedar atrás. En el aspecto laboral y en la cuestión monetaria no tienes que preocuparte porque funcionará como una seda. En cambio, en el amor te esperan unos días algo conflictivos, pero tu estado de ánimo te ayudará a superarlo todo con éxito.

Si en las últimas semanas has ido viendo aspectos en tu pareja que te han decepcionado, y estés pensando tal vez en si vale la pena seguir, sucederá algo que te hará tomar una decisión.

No dudes demasiado porque será acertada. Si no eres del todo feliz, has de dejar libre el camino para que un amor sincero llegue hasta tu puerta.

Horóscopo semanal de Capricornio del 28 de noviembre al al 4 de diciembre de 2022

En estos días la benéfica influencia de los astros te hace más empática y comprensiva, Capricornio. Esto te será de gran utilidad, porque se te presenta una semana un poco agitada y tendrás que ponerte en la piel de los demás en muchos aspectos si no quieres que las cosas se compliquen.

En el ámbito familiar te servirá porque podrás solucionar conflictos pendientes con personas de este círculo y llegar a Navidad sin lastre. En el aspecto profesional tendrás que armarte de paciencia porque eso que tanto estás esperando, no se producirá en los próximos días.

No lo descartes, llegará a ti, pero tendrás que esperar un poco más. Alguien te propondrá un negocio, pero harás bien en rechazar la propuesta porque no está bien aspectado y podrías acabar perdiendo dinero.

En temas del corazón, si desde hace tiempo notas cierto distanciamiento con tu pareja, esta semana puede pasar algo que te indique claramente que es mejor emprender otro camino. De hecho te estás enfriando, pero aun así no te será fácil tomar la decisión.

Horóscopo semanal de Acuario del 28 de noviembre al al 4 de diciembre de 2022

El Universo entero se vuelca a tu favor esta semana, en especial en el amor y la vida social, Acuario. También habrá buenas noticias para quienes esperan agobiados que se resuelvan sus problemas. En el amor se producirá un cambio importante si eres de los Acuarios que no tenías claro a quien elegir. Ha sido esta una etapa cómoda en la que quizá te han salido relaciones esporádicas muy divertidas y satisfactorias pero sin compromiso alguno.

Esto te divertía y en cierto modo te hacía feliz, pero esta semana sentirás que falta algo en tu vida y que no lo llena el aspecto físico simplemente. Ha llegado el momento de intentar construir una relación sentimental sólida. Pero si estás en pareja y resulta que te sigues encontrando sola puede que tengáis distintas prioridades o formas de ver la vida.

Es urgente y necesaria una conversación sincera. El aspecto laboral se muestra tranquilo y te espera algo que te hará mucha ilusión. También te llegará en estos días un dinero sorpresa que te permitirá darte algún capricho extra.

Horóscopo semanal de Piscis del 28 de noviembre al al 4 de diciembre de 2022

Se presenta una semana de cambios positivos, Piscis, y tú tendrás más desarrollada todavía tu capacidad para las relaciones personales. Triunfarás socialmente porque tu talento para poner de acuerdo a la gente y conseguir que te hagan caso ahora estará más valorado que nunca. En el ámbito laboral también podrás hacer valer esta cualidad porque te harán asumir no pocas responsabilidades.

Aprobarás con nota por complicada que sea la cuestión que se te presente. Además, si ayudas a tus compañeros a que se adapten más rápidamente a los cambios, tus superiores valorarán tu capacidad de liderazgo. No le des ya más evasivas a este chico con quien estás saliendo. Si realmente tienes interés por él, dale la oportunidad de conoceros mejor que él está deseando.

No temas dar un paso adelante. Las cosas irán bien entre vosotros, sois muy complementarios, pero si algún día la relación se torciera, siempre puedes dar el paso hacia atrás. Piénsalo bien, antes de que él se canse y luego tengas que lamentarlo.