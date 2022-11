Horóscopo de hoy | Cerca de finalizar el año y con el eclipse tan cerca, es importante conocer lo que las estrellas nos tienen preparado este 26 de noviembre en el amor, la salud y el dinero. De la mano de Jhan Sandoval descubrimos lo que dice el tarot según tu signo zodiacal.

También conoce tu compatibilidad, elemento y planeta regente para ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO y PISCIS.

Horóscopo hoy, sábado 26 de noviembre del 2022

A continuación, presentamos lo que los astros te deparan para el sábado 26 de noviembre del 2022, según tu signo zodiacal:

Horóscopo de ARIES hoy (marzo 21-abril 20)

Te sientes cómodo en soledad, pero estarías generando mucha distancia con amistades o tus familiares. Necesitas reintegrarte con las personas que amas. Hoy habrá una ocasión, aprovéchala.

Horóscopo de TAURO hoy (abril 21-mayo 21)

Recibirás la llamada de alguien que estimas y que resulta importante en tu vida. Con ella desahogarás todas las penas o emociones que has estado reprimiendo. Su apoyo te ayudará a sobreponerte.

Horóscopo de GÉMINIS hoy (mayo 22-junio 21)

Si no reflexionas con todo lo sucedido y no tomas conciencia, acercarte a esa persona no tendrá el sentido que esperas. Ella desea un mayor compromiso de tu parte. Todo depende de ti.

Horóscopo de CÁNCER hoy (junio 22-julio 22)

No eres una persona obstinada, pero hoy podrías cerrarte en ideas u opiniones que pueden traer tensión con los tuyos. Recupera la tolerancia y esa empatía que te hace tan apreciado.

Horóscopo de LEO hoy (julio 22-agosto 23)

Algunos familiares te comprometerán a una serie de actividades que podrían complicar la comunicación con esa persona que te interesa. No obstante, la posibilidad de dialogo se dará y lo disfrutarás.

Horóscopo de VIRGO hoy (agosto 24-septiembre 23)

Cuidado, estarías posponiendo actividades que prometiste culminar y las consecuencias podrían causarte un grado de descrédito que no te conviene. No pospongas nada y esfuérzate al máximo.

Horóscopo de LIBRA hoy (septiembre 24- octubre 23)

Solucionarás con éxito asuntos familiares que se habían complicado. Por la tarde, retomarás tu agenda laboral. Será un día agotador y tendrás que organizar bien tus actividades y horarios.

Horóscopo de ESCORPIO hoy (octubre 24-noviembre 22)

Tendrás la capacidad de convencer a quien desees. En el amor, esto te permitirá recuperar la confianza de esa persona que se distanció. Solo evita decir cosas que no sientes. Sé transparente.

Horóscopo de SAGITARIO hoy (noviembre 23-diciembre 21)

Podrías ser un tanto indiferente con un familiar que está tratando de llamar tu atención para que corrijas algunos errores. Analiza tus actos y limarás asperezas con tus seres queridos.

Horóscopo de CAPRICORNIO hoy (diciembre 22-enero 20)

Día de lleno de armonía y tranquilidad. Te sentirás bien de ánimos y es posible que desees invertir tiempo en preparar algo especial para las personas que amas. Todos lo disfrutarán.

Horóscopo de ACUARIO hoy (enero 21-febrero 19)

A pesar que esa persona no lo manifieste en palabras, sus atenciones y excusas para dirigirte la palabra evidenciarán su deseo por disculparse. Muestra más interés y lograrán reconciliarse.

Horóscopo de PISCIS hoy (20 de febrero-marzo 20)

Ahora que tus ánimos han mejorado analizarás tu actitud y te darás cuenta que habías malinterpretado los comentarios de tu pareja. Acércate a ella y aclara ese mal momento, ambos lo necesitan.