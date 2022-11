HORÓSCOPO: predicciones de HOY miércoles 23 de noviembre, según tu signo zodiacal

Horóscopo de hoy | Se aproxima el fin del año y con el eclipse tan cerca, es importante conocer lo que las estrellas nos tienen preparado este miércoles 23 de noviembre en el amor, la salud y el dinero. De la mano de Jhan Sandoval descubrimos lo que dice el tarot según tu signo zodiacal.

Horóscopo hoy, miércoles 23 de noviembre del 2022

Horóscopo de ARIES hoy (marzo 21-abril 20)

A tu alrededor hay personas que pretenden afectar tu labor y no debes de permitirlo. Tienes que recuperar la confianza y el sentido de lucha. Si te mantienes firme nada ni nadie te vencerá.

Horóscopo de TAURO hoy (abril 21-mayo 21)

La ligereza con la que has manejado tu economía ha generado pérdidas financieras que lograrás controlar gracias al apoyo que recibirás por parte de un familiar. Pronto recuperarás estabilidad.

Horóscopo de GÉMINIS hoy (mayo 22-junio 21)

Fuiste muy radical al descartar esa propuesta laboral y ahora que se ha perdido sientes dudas de la decisión que tomaste. No desesperes, el tiempo traerá para ti nuevas y mejores oportunidades.

Horóscopo de CÁNCER hoy (junio 22-julio 22)

Una amistad te prestará el dinero que necesitas para realizar ese viaje o concretar el negocio que tanto deseas. Ahora todo fluirá tu favor. En el amor, no te midas tanto, sé más espontáneo.

Horóscopo de LEO hoy (julio 22-agosto 23)

Tienes que ser objetivo y no dejarte llevar por la propuesta entusiasta que te hará una amistad que se ha caracterizado por su desorden y falta de responsabilidad. Descarta lo que no convenie.

Horóscopo de VIRGO hoy (agosto 24-septiembre 23)

Se empiezan a consolidar los proyectos por los que tanto habías luchado. Posiblemente tengas que firmar algún contrato, pero te dará temor asumir ciertas condiciones. No desesperes y negocia.

Horóscopo de LIBRA hoy (septiembre 24- octubre 23)

Tienes que meditar en los motivos por los cuales tú y esa persona se hieren tanto. El resentimiento es de ambas partes y no puedes tolerar esto por más tiempo. Búscala y reconcíliate.

Horóscopo de ESCORPIO hoy (octubre 24-noviembre 22)

Te sorprenderá la comunicación de una persona que hace mucho no ves. Su intención es limar asperezas y recuperar la comunicación. No tengas posturas defensivas y dale una oportunidad.

Horóscopo de SAGITARIO hoy (noviembre 23-diciembre 21)

Estás tan concentrado en tus proyectos y en recuperar estabilidad económica que estarías pasando por alto las necesidades de un ser querido que te necesita. Reflexiona y trata de cambiar.

Horóscopo de CAPRICORNIO hoy (diciembre 22-enero 20)

Estás a la espera de una respuesta, pero el tiempo sigue pasando y no tienes noticias. La postura que has asumido no es conveniente. Sal del letargo, es el momento de tomar decisiones.

Horóscopo de ACUARIO hoy (enero 21-febrero 19)

Has logrado vencer a tus adversarios y a la competencia. Entras a un tiempo de logros y verás consumados tus objetivos. Es posible que recibas una propuesta económica muy conveniente.

Horóscopo de PISCIS hoy (20 de febrero-marzo 20)

Estás mostrando un orgullo que no tiene ninguna relación con tu naturaleza. La persona que amas actúa igual que tú y ambos, por no entenderse ni disculparse, están lastimándose. Reflexiona.