Horóscopo de hoy y predicciones del sábado 5 de noviembre para cada signo del zodiaco

Cerca de finalizar el año y con el eclipse tan cerca, es importante conocer tu Horóscopo de hoy, 5 de noviembre. De la mano de Jhan Sandoval descubramos lo que el tarot y las estrellas nos tienen preparados en el amor, la salud y el dinero según tu signo zodiacal.

También conoce tu compatibilidad, elemento y planeta regente para ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO y PISCIS.

PUEDES VER: HORÓSCOPO DE HOY y predicciones del viernes 4 de noviembre para cada signo del zodiaco

Horóscopo de hoy, sábado 5 de noviembre del 2022

Iniciar el día descubriendo cómo te irá según los designios de las estrellas y los planetas. El experto Jhan Sandoval te presenta sus más acertadas predicciones.

Horóscopo de ARIES hoy (marzo 21-abril 20)

Tu pareja se siente muy atraída por ti, pero una persona que se ha incorporado a su entorno está generándote celos e inseguridades. No condiciones ni caigas en comportamientos obsesivos.

Horóscopo de TAURO hoy (abril 21-mayo 21)

Esa persona no está retrasando las cosas con el propósito de complicarte. Tienes que ser paciente y no presionarla para que siga colaborando contigo. En el amor, no es momento para aclaraciones.

Horóscopo de GÉMINIS hoy (mayo 22-junio 21)

Ahora que estás volviendo a recuperar la paz, retorna esa persona de tu pasado. Sus actitudes seguirán siendo ambivalentes y decidirás cortarla radicalmente. Alguien nuevo llegará después.

Horóscopo de CÁNCER hoy (junio 22-julio 22)

Planificarás una reunión con tus amistades, pero la cancelarías por la presión de un familiar que te obligaría a culminar actividades que habías dejado pendiente. El sacrificio valdrá la pena.

Horóscopo de LEO hoy (julio 22-agosto 23)

A pesar de la tranquilidad que muestras por fuera, tienes preocupaciones relacionadas a pagos o deudas que sientes no estás resolviendo. Sé paciente, todo saldrá mejor de lo que esperas.

Horóscopo de VIRGO hoy (agosto 24-septiembre 23)

Esa persona es muy sensible y no le hace bien cruzarse con tu racionalismo o practicidad. Si deseas conservarla y evitar conflictos, es importante que aprendas a expresar más tus sentimientos.

Horóscopo de LIBRA hoy (septiembre 24- octubre 23)

Esa persona se volverá a acercar, pero te cuesta creerle por anteriores decepciones. No te muestres tan distante ni desconfíes en exceso. La química es verdadera y sus intenciones son buenas.

Horóscopo de ESCORPIO hoy (octubre 24-noviembre 22)

Esa persona se volverá a acercar, pero te cuesta creerle por anteriores decepciones. No te muestres tan distante ni desconfíes en exceso. La química es verdadera y sus intenciones son buenas.

Escorpio: Una de las partes está mostrando mucha inestabilidad y esto afecta las bases de tu relación sentimental, tiñéndola de conflictos. Dialoga y lleguen a un acuerdo, evitarán un alejamiento.

Horóscopo de SAGITARIO hoy (noviembre 23-diciembre 21)

Se presentarán pequeños problemas que, gracias a tu inmediatez y capacidad resolutiva, solucionarás rápidamente. En el amor, esa persona sigue envolviéndote. Exígele claridad.

Horóscopo de CAPRICORNIO hoy (diciembre 22-enero 20)

Salen a la luz problemas que no habías advertido, pero te acompañará la fuerza y capacidad para resolverlos. En el amor, no dejes que la inseguridad te haga tomar distancia del amor.

Horóscopo de ACUARIO hoy (enero 21-febrero 19)

Empiezan a gestarse los resultados de todo tu esfuerzo. Que tu deseo por ahorrar no te conduzca al extremo. Comparte y disfruta de lo que tienes con los que amas. Llegan noticias del extranjero.

Horóscopo de PISCIS hoy (20 de febrero-marzo 20)

Te sientes lastimado por esa persona que quieres y esto te motivará a decir cosas que pueden despertar más tensiones. Mantén la calma y deja que ella recapacite. Luego podrán aclarar.