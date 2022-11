HORÓSCOPO: predicciones de HOY miércoles 2 de noviembre, según tu signo zodiacal

Horóscopo de hoy. Cercanos a finalizar el año y con el eclipse tan cerca, es importante conocer lo que las estrellas nos tienen preparado este miércoles 2 de noviembre en el amor, la salud y el dinero. De la mano de Jhan Sandoval descubrimos lo que dice el tarot según tu signo zodiacal.

También conoce tu compatibilidad, elemento y planeta regente para ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO y PISCIS.

Horóscopo de HOY, miércoles 2 de noviembre del 2022

Inicia el día conociendo cómo te irá según los designios de las estrellas y los planetas. El experto peruano Jhan Sandoval te presenta sus más acertadas predicciones.

Horóscopo de ARIES hoy (marzo 21-abril 20)

Has logrado ponerte de pie luego de tantos ataques y pruebas complicadas. Solo trata de controlar tu imaginación y no veas enemigos o peligros donde no hay nada. Ahora todo vuelve a la calma.

Horóscopo de TAURO hoy (21 de abril al 21 de mayo)

Posiblemente estás valorando de manera incorrecta a una persona que ha ingresado a tu vida. Controla esas ilusiones que están naciendo y trata de conocerla más allá de lo que aparenta.

Horóscopo de GÉMINIS hoy (22 de mayo al 21 de junio)

Estás materializando tus objetivos y viendo las cosechas de tu esfuerzo. Solo trata de agendar tu labor y mantener un orden. El día te representará tantos pendientes que podrías desordenarte.

Horóscopo de CÁNCER hoy (22 de junio al 22 de julio)

Los resultados que estás contemplando no son negativos, simplemente no tienen la dimensión de lo que habías idealizado. Aprende a no volar en tu imaginación y esto ya no se repetirá.

Horóscopo de LEO hoy (23 de julio al 22 de agosto)

Estás recuperando el gusto por hacer bien las cosas y lo primero que corregirás serán las consecuencias de todo aquello que habías descuidado. Hay mucho pendiente y tienes que ordenarte.

Horóscopo de VIRGO hoy (23 de agosto al 23 de septiembre)

Empiezas el día desorientado, sin saber cuál es la estrategia ni el camino a seguir. Por la tarde, aparecerá una amistad que conoce del tema que te preocupa. Con su apoyo resolverás tus problemas.

Horóscopo de LIBRA hoy (24 de septiembre al 23 de octubre)

Hay cosas que no has terminado de resolver y no es el momento de idealizar o centrarte en nuevos objetivos. Si no te liberas de todos tus pendientes quedaría en el aire eso que quieres realizar.

Horóscopo de ESCORPIO hoy (24 de octubre al 22 de noviembre)

Una persona de sentido práctico te ayudará a aterrizar todos los planes que deseas concretar a nivel laboral y económico. En el amor, tus celos están distanciando a tu pareja. Contrólate.

Horóscopo de SAGITARIO hoy (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Esa persona se muestra distante y eso te hace pensar que no tiene un real interés en conocerte. En realidad, se aleja para generar en ti más expectativa y esta actitud no es positiva. Analízalo.

Horóscopo de CAPRICORNIO hoy (22 de diciembre al 20 de enero)

El día se presentará lleno de responsabilidades, pero gracias a tu exigencia y sentido de orden, todo lo manejarás correctamente. En el amor, no ocultes aquello que sientas por orgullo.

Horóscopo de ACUARIO hoy (21 de enero al 19 de febrero)

Te hablarán de un proyecto para realizar a futuro, pero es posible que lo idealices muy por encima de lo que puede ofrecer. Si manejas tus expectativas podrás aterrizarlo y obtener ventajas.

Horóscopo de PISCIS hoy (20 de febrero al 20 de marzo)

Te has complicado a nivel laboral. Una serie de pendientes están sobre ti, pero tendrás el apoyo de tus compañeros y en poco tiempo te ordenarás. En el amor, aclaras las dudas y te reconcilias.