Horóscopo de hoy y predicciones acertadas del jueves 20 de octubre, según tu signo zodiacal

Revisa el horóscopo de hoy, 20 de octubre, y también las predicciones de ayer, 19 de octubre. Lee tu horóscopo diario gratuito más preciso que te dice lo que te depara la suerte en el amor, trabajo y salud. Conoce tu compatibilidad, elemento y planeta regente para ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRO, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO y PISCIS.

El famoso tarotista Jhan Sandoval comparte el horóscopo diario a través de La República. En esta nota también podrás ver algunos rituales para conservar el trabajo, ritual para tener un gran fin de semana y otros temas más. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Horóscopo de hoy, jueves 20 de octubre del 2022

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)

Luego de un tiempo de dificultades y obstáculos recibes una buena noticia que te permitirá iniciar el proyecto que tienes en mente. Lo cambios que vienen serán sorpresivos, pero favorables.

TAURO (21 de abril al 21 de mayo)

Ahora que tienes el panorama más claro ya no tienes porqué dudar tanto. Ha llegado el momento de emprender ese viaje o cambio de vida que deseas. Un período de crecimiento te espera.

GÉMINIS (22 de mayo al 21 de junio)

Esa persona quiere llegar a un acuerdo contigo, pero estarías mostrándote inflexible y algo obstinado, lo que podría hacer que pierdas la propuesta. No te arriesgues, podrías arrepentirte.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)

Eres una persona muy empática y te incomoda trabajar con gente que no actúe de la misma manera. Posiblemente hoy vivas esta situación y tendrás que adaptarte para avanzar en tu labor.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)

Tienes el temor de repetir las pérdidas que experimentaste en el pasado, lo que te hace desconfiar de todo lo que se presente a nivel laboral o económico. Cambia y recupera tu seguridad.

VIRGO (24 de agosto al 23 de septiembre)

Tu labor avanzará sin problemas, pero podrías toparte con alguna dificultad que no sabrás como resolver. Este percance te tomará más tiempo del imaginado. Asesórate y no improvises soluciones.

LIBRA (24 de septiembre al 23 de octubre)

Trabajarás en equipo y gracias a la buena organización que habrá, lograrás el éxito en todo lo que se gestione. Es posible que recibas una invitación social de parte de amistades. Te divertirás.

ESCORPIO (24 de octubre al 22 de noviembre)

Hay cosas que no están avanzando como lo deseas, pero esto se debe a tu tendencia a no solicitar ayuda. No tengas temor y busca a las personas adecuadas. Solo así, todo se resolverá.

SAGITARIO (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Deseas cortar con una alianza que ya no resulta conveniente, pero para hacerlo necesitas explicar los motivos y solo lo lograrás si dialogas pacíficamente. Pelear y ser cortante no ayudará.

CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)

Tu jornada laboral será larga debido a una labor tediosa que tendrás entre manos. Ante cualquier complicación será necesario el análisis y la estrategia. Evita actuar con precipitación.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)

Esa persona que antes te manipulaba emocionalmente se volverá a acercar pretendiendo lo mismo, pero tú ya conoces su proceder y sabrás mantener el equilibrio. Ignóralo.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)

Siempre tienes muchas ideas, pero esta vez apostarás por concretar una que será muy exitosa en lo económico. Será complicado aterrizarla, pero si te esfuerzas y perseveras, lo conseguirás.

Predicciones de Jhan Sandoval: Foto: La República