HORÓSCOPO DE HOY y predicciones acertadas del jueves 13 de octubre, según tu signo zodiacal

Mira el HORÓSCOPO HOY, 13 de octubre, y también las predicciones de ayer, 12 de octubre. Lee tu horóscopo diario gratuito y preciso que te dice lo que te depara la suerte en el amor, trabajo y salud. Además, conoce tu compatibilidad, elemento y planeta regente para ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRO, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO y PISCIS.

Horóscopo de hoy, jueves 13 de octubre del 2022

ARIES (marzo 21-abril 20)

Ahora que has recuperado el equilibrio económico pensarás en realizar una compra que no sería de todo beneficiosa, cuidado. En lo sentimental, valora la estabilidad, no caigas en tentaciones.

TAURO (abril 21-mayo 21)

Una persona que espera respuestas tuyas te obligaría a tomar una decisión en un momento donde aún no tienes en claro el panorama. No decidas por presión y pide el tiempo que necesitas.

GÉMINIS (mayo 22-junio 21)

Idealizar sin basarte en hechos o datos concretos ha hecho que ese proyecto no se concrete. No te lamentes y sigue luchando. Ahora con más experiencia te dirigirás por lo que te conviene.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Algunas amistades con las que te habías distanciado por malos entendidos te buscarán para limar asperezas y reconciliarse. Aunque pretendas ser cortante te ganarán los afectos y cederás.

LEO (julio 22-agosto 23)

Las gestiones económicas que tengas que realizar en el día serán exitosas. Es posible que hables de contratos o acuerdos que necesitas evaluar con calma, pues guardan condiciones muy exigentes.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

El día será productivo a nivel laboral. Gracias a tu poder de convencimiento cerrarás un acuerdo que te permitirá crecer económicamente. En el amor, no pierdas esa oportunidad por timidez.

LIBRA (septiembre 24- octubre 23)

Tienes que tomar una decisión y no sabes cuál es el mejor camino. No te precipites y espera. Necesitas asesorarte para que puedas evaluar objetivamente. En el amor, si tienes dudas, acláralas.

ESCORPIO (octubre 24-noviembre 22)

Hoy reconocen tu capacidad laboral, esto te dotará de una gran energía y te sentirás más seguro. Por la noche, recibirás la llamada de amistades. Se reunirán en un grato compartir. Disfrútalo.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Es posible que una amistad se resienta contigo por tu falta de respuesta respecto a una propuesta que te ha hecho. Atiende sus mensajes y sé claro para que no haya malos entendidos.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Alguien te hablará de una persona de tu pasado y esto traerá recuerdos a tu mente que ya habías superado. Es el momento de librarte de tristezas o nostalgia y conocer personas nuevas.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Tendrás una conversación donde definirás los detalles de un proyecto laboral que será positivo. Aceptarán tus condiciones. En lo sentimental, esa persona no puede superarte y se acercará.

PISCIS (20 de febrero-marzo 20)

Sientes que un compañero quiere imponerse y dirigir en las actividades que les compete a ambos. No pelees y trata de dialogar. Si mantienes la paz entenderá su error y tratará de corregirse.