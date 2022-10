Horóscopo de hoy y predicciones acertadas del martes 11 de octubre, según tu signo zodiacal

Revisa el horóscopo de hoy, 11 de octubre, y también las predicciones de ayer, 10 de octubre. Lee tu horóscopo diario gratuito más preciso que te dice lo que te depara la suerte en el amor, trabajo y salud. Conoce tu compatibilidad, elemento y planeta regente para ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRO, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO y PISCIS.

Horóscopo de hoy, martes 11 de octubre del 2022

ARIES (marzo 21-abril 20)

Una persona que sabe de tu empatía y tendencia protectora te solicitará favores, casi convencido de que no te negarás. Cuidado, es posible que aquello que te solicite, te genere complicaciones.

TAURO (abril 21-mayo 21)

Quieres romper con las reglas y hacer las cosas a tu manera. No obstante, esta actitud irreflexiva podría complicar todo lo que vienes desarrollando. No salgas de la línea y conseguirás tus objetivos.

GÉMINIS (mayo 22-junio 21)

Estás por cerrar un acuerdo o sociedad que pondrá en marcha los proyectos que por tanto tiempo han estado estancados. En lo sentimental, se resuelven los problemas, vuelve la armonía.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Se abre un horizonte muy amplio para ti. Llegan nuevos proyectos y tendrás el apoyo de personas que te aprecian para que todo lo planeado se concrete. El brillo y el éxito te acompañarán.

LEO (julio 22-agosto 23)

No te hace bien pelearte con las personas que amas. Si puedes evitar discrepancias y mostrar tolerancia frente a cualquier malentendido, mantendrás la armonía y la buena relación familiar.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Ahora que analizarás al detalle ese acuerdo que estás por firmar, te darás cuenta que no resultará del todo conveniente. No lo dudes y comunica tu cambio de parecer. Tendrán que aceptarlo.

LIBRA (septiembre 24- octubre 23)

Aunque el panorama actual no es negativo, no estás notando el crecimiento que esperabas en tus proyectos. Ha llegado el momento de evaluar esta situación y planificar algunos cambios.

ESCORPIO (octubre 24-noviembre 22)

Estás mostrándote muy eficiente y esto atrae a personas interesadas en tus talentos. Hoy conversarás con alguien que desea asociarse contigo. Escucha su propuesta, será muy conveniente.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

No puedes entender cómo esa persona que parecía tener tanto interés ahora se muestra cortante e indiferente. Nadie quien realmente ama hace daño. Aléjate y recupera tu autoestima.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Has logrado éxito y reconocimiento laboral. Una persona joven que te admira te hará una propuesta muy interesante, pero no la considerarías por temor a perder lo que has conseguido.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Recibirás un pago pendiente, pero es posible que no sea la cantidad que esperabas. Te enfrentarás con aquellos que generaron esta retribución injusta y te escucharán. Saldrás victorioso.

PISCIS (20 de febrero-marzo 20)

Si eres víctima de algún abuso de autoridad, tienes que comunicarlo. No te conviene permitir explotaciones o tratos que afecten tu seguridad. De ti depende hacerte respetar. Recuérdalo.