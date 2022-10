Horóscopo de hoy y predicciones acertadas del domingo 9 de octubre, según tu signo zodiacal

Revisa el horóscopo de hoy, 9 de octubre, y también las predicciones de ayer, 8 de octubre. Lee tu horóscopo diario gratuito más preciso que te dice lo que te depara la suerte en el amor, trabajo y salud. Conoce tu compatibilidad, elemento y planeta regente para ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRO, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO y PISCIS.

El famoso tarotista Jhan Sandoval comparte el horóscopo diario a través de La República. En esta nota también podrás ver algunos rituales para conservar el trabajo, ritual para tener un gran fin de semana y otros temas más. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Horóscopo de hoy, domingo 9 de octubre del 2022

ARIES (marzo 21-abril 20)

Te sorprenderá la visita de algunos familiares. Esto modificaría tus planes, puesto que tu prioridad será atenderlos. En lo sentimental, controlar tu carácter está favoreciendo a tu relación.

TAURO (abril 21-mayo 21)

Alguien muy cercano se ha percatado de las constantes tensiones que tienes con un familiar y tratará de mediar para que ambos reflexionen. Gracias a su intervención, lograrán reconciliarse.

GÉMINIS (mayo 22-junio 21)

Un compromiso familiar te obligaría posponer ese viaje o paseo que pretendías realizar. No obstante, todo terminará a tiempo y podrás empalmar con aquello que deseas desarrollar.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

La nostalgia te hace desear el retorno de esa persona. No olvides los motivos por los cuales te viste obligado a distanciarte. Evita reconciliaciones que sabes no son positivas. No retrocedas.

LEO (julio 22-agosto 23)

Dices cosas con buena intención, pero eres duro al expresarte. Evita que esto afecte a un ser querido que podría resentirse por considerarte muy crítico o prejuicioso. Sé diplomático y lo evitarás.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Tus ideas y comentarios contradicen el punto de vista de tus familiares. Esto genera un clima de cierta tensión, puesto que nadie desea ceder. No pelees por cosas sin importancia y sé tolerante.

LIBRA (septiembre 24- octubre 23)

Has estado dañándote con tus pensamientos, alimentando ideas negativas que no tienen relación con la realidad. Hoy tu pareja aclarará tus dudas y serás consciente de que habías sobredimensionado.

ESCORPIO (octubre 24-noviembre 22)

Todo lo que parecía estancado avanza, y será a tu favor. Recibirás una noticia que cambiará tus ánimos, posiblemente esté ligada a la devolución de un dinero o a una propuesta laboral.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Tomate unos minutos de tiempo y analiza a quién estás ignorando, puesto que alguien está por tomar una decisión radical contigo y los motivos serían tu indiferencia. Reflexiona y cámbialo.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

La inseguridad y el temor a asumir riesgos no te ha permitido avanzar. Este fin de semana evaluarás tu proceder y recapacitarás. Tomarás caminos nuevos que te permitirán consolidarte.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Siempre has cuidado tu dinero evitando al máximo los riesgos, pero estás cerca de realizar algún tipo de inversión poco conveniente. No apresures nada que no sea seguro. Asesórate.

PISCIS (20 de febrero-marzo 20)

Has estado llevando sobre las espaldas muchas responsabilidades, pero hoy decidirás paralizar todo y descansar. Necesitas relajarte y disfrutar de la vida en compañía de amigos y familiares.