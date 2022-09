Horóscopo de hoy y predicciones acertadas del viernes 30 de septiembre para cada signo del zodiaco

Revisa el horóscopo de hoy, 30 de septiembre, y también las predicciones de ayer, 29 de septiembre. Consulta tu horóscopo diario gratuito más preciso que te dice lo que te depara la suerte en el amor, trabajo y salud. Conoce tu compatibilidad, elemento y planeta regente para ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRO, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO y PISCIS.

Horóscopo de hoy, viernes 30 de septiembre del 2022

ARIES (marzo 21-abril 20)

Llega a tus manos un dinero que te ayudará a resolver cuentas pendientes. El apoyo de un compañero que conoce de los temas que estás desarrollando te permitirá conducir bien tu labor.

TAURO (abril 21-mayo 21)

Todo a tu alrededor empieza a acelerarse y esto te obliga a correr con el tiempo y las circunstancias. La presión no debe de hacerte perder el orden y el gusto que tienes por fijarte en detalles.

GÉMINIS (mayo 22-junio 21)

Te ha molestado que esa promesa que te hicieron hasta el momento no se haya cumplido. No conviene levantar voz de protesta ni discutir. Contrólate y dialoga, conseguirás mucho más.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

El tiempo de espera ha terminado, llegará una oferta laboral y no te conviene dudar puesto que no tienes muchas opciones por escoger. Toma una decisión y arriesgaste, será favorable.

LEO (julio 22-agosto 23)

Tienes una conversación con alguien que desea proponerte una alianza laboral o económica. Este es un tiempo favorable donde podrás sembrar nuevos proyectos que serán exitosos.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

El dinero con el que cuentas no te alcanzaría para saldar todos los pendientes económicos que tienes. No lo dudes más y solicita el apoyo de ese familiar que siempre te ha brindado su ayuda.

LIBRA (septiembre 24- octubre 23)

Sientes que las cosas no avanzan por las exigencias que impone un superior con el que has tenido algunas tensiones. Paciencia, en poco tiempo todo se agilizará y conseguirás todos tus planes.

ESCORPIO (octubre 24-noviembre 22)

Una persona con más experiencia que tú te advertirá de las consecuencias que habría si te precipitas en resolver algo que no conoces del todo. Escúchalo y espera a tener mayor información.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Has estado comprometiéndote con tantas cosas que ahora no sabrás por cuáles comenzar. Tienes que organizarte más y no dar tu palabra si no estás seguro de poder con lo encomendado.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Una persona que aprecias te hará ver errores que cometiste y que hasta el momento no habías considerado. Recapacitar te hará vencer el orgullo y buscar a tu pareja para reconciliarte.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Hay emociones que no estás controlando y estas te harían extremar medidas en situaciones que tendrán pronta solución. No escuches a tu mente y espera, todo cambiará positivamente.

PISCIS (20 de febrero-marzo 20)

Tendrás que liberarte de responsabilidades y pendientes para iniciar esa actividad que traerá éxitos y mucho crecimiento profesional. En lo social, surgen un evento social, conviene asistir.