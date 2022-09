Horóscopo de hoy y predicciones acertadas del miércoles 28 de septiembre para cada signo del zodiaco

Revisa el horóscopo de hoy, 28 de septiembre, y también las predicciones de ayer, 27 de septiembre. Conoce tu horóscopo diario gratuito más preciso que te dice lo que te depara la suerte en el amor, trabajo y salud. Entérate cuál es tu compatibilidad, elemento y planeta regente para ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRO, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO y PISCIS.

Horóscopo de hoy, miércoles 28 de septiembre del 2022

ARIES (marzo 21-abril 20)

Por ganar tiempo acelerarías procesos sin considerar detalles en la ejecución, lo que traería complicaciones, cuidado. En el amor, no evadas a alguien que espera algo de ti. Sé transparente.

TAURO (abril 21-mayo 21)

Has estado atento a todos los detalles y gracias a eso tu labor viene dando buenos resultados. Hoy los avances continuarán. Por otro lado, cuida tus ingresos, necesitas realizar varios pagos.

GÉMINIS (mayo 22-junio 21)

Aunque sigas a la espera de respuestas, no te conviene estar inmovilizado. Busca otras alternativas laborales. De lo contrario, el tiempo seguirá pasando y eso retrasaría tus objetivos económicos.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Has estado comprometido en muchas actividades y esto está desgastándote física y mentalmente. Cancela algunos de tus compromisos y reserva un tiempo para descansar, lo necesitas.

LEO (julio 22-agosto 23)

La falta de respuesta de parte de esa persona está generándote incertidumbre y dudas. No tengas expectativas de ningún tipo y deja que los actos hablen por solos. Luego toma una decisión.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

No dejas de pensar en alguien con quien tienes pendiente un tema sentimental. Esta situación te mantiene distraído y afecta otros aspectos de tu vida, como el laboral. Necesitas aclaraciones.

LIBRA (septiembre 24- octubre 23)

Tu entorno laboral se ha tornado muy competitivo y no puedes bajar la guardia. Cuentas con la capacidad para seguir luchando y lograr ventajas que te hagan brillar. Esfuérzate y lo conseguirás.

ESCORPIO (octubre 24-noviembre 22)

No estás entendiendo los motivos por los cuales esa persona ha tomado distancia y esto se debe a la poca empatía que has desarrollado con ella. Medita en tus errores y la comprenderás.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Una persona que te aprecia y sabe del problema que estás enfrentando se acercará para brindarte apoyo. Gracias a sus influencias y orientación lograrás solucionar y salir del mal momento.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Tu agenda está recargada de responsabilidades, lo que no te permite darle un tiempo a ese familiar que no pasa por un buen momento emocional. Detente y trata de acercarte.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Una persona a la que constantemente has apoyado económicamente te buscará nuevamente para solicitarte otro favor. Piénsalo bien y no te comprometas si no te sientes seguro.

PISCIS (20 de febrero-marzo 20)

Esos proyectos que tanto anhelabas están por hacerse realidad. Este será un tiempo de cosechas y crecimiento. En lo sentimental, ejerces sobre esa persona un gran magnetismo, aprovéchalo.