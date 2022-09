HORÓSCOPO HOY y predicciones acertadas del jueves 22 de septiembre, según tu signo zodiacal

Conoce el horóscopo de hoy, 22 de septiembre, y también las predicciones de ayer, 21 de septiembre. Lee las predicciones más precisas de tu horóscopo diario gratuito y descubre que te depara la suerte en el amor, trabajo y salud. Además, cuál es la compatibilidad, elemento y planeta regente para ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRO, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO y PISCIS.

El destacado tarotista Jhan Sandoval comparte el horóscopo diario a través de La República. En esta nota también podrás ver algunos rituales para conservar el trabajo, ritual para tener un gran fin de semana y otros temas más. A continuación, los detalles de tu signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, jueves 22 de septiembre del 2022

ARIES (21 de marzo al abril 20)

Se presentará un problema imprevisto a nivel laboral. Mantén la calma y piensa en las soluciones de manera estratégica. Todo se resolverá. En lo sentimental, corta con lo que está lastimándote.

TAURO (21 de abril al 21 de mayo)

Las cosas empiezan a cambiar a tu favor a nivel laboral. Surgen avances que te permitirán culminar con lo pendiente y cobrar un dinero. Momento ideal para buscar ascensos o nuevas oportunidades.

GÉMINIS (22 de mayo al 21 de junio)

Muchas personas dependen de tu respuesta o intervención para tomar decisiones y esto podría agotarte. No te comprometas con tantas cosas a la vez y podrás manejarte sin tanto estrés.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)

No estás viendo con claridad las soluciones a ese problema que se ha presentado, pero tampoco permitas que alguien sin conocimientos intervenga. Asesórate por personas experimentadas.

LEO (23 de julio al 23 de agosto)

Hay alguien que ha pretendido manipularte, pero gracias a tu inteligencia y perspicacia advertirás esta intención y te alejarás. En este tiempo valora la compañía de quienes realmente te valoran.

VIRGO (24 de agosto al 23 de septiembre)

No te sientes conforme con tu situación económica. Ha llegado el momento de pensar bien cuál es el camino a seguir sin dejar que tus emociones te dominen. Céntrate y replantea tus metas.

LIBRA (24 de septiembre al 23 de octubre)

Se abren nuevas oportunidades para tu crecimiento, pero aún tienes labores o responsabilidades pendientes que no te permiten avanzar. Organízate y no tomes decisiones apresuradas.

ESCORPIO (24 de octubre al 22 de noviembre)

Estás más conectado con tus emociones y esto te hace reflexionar en los errores que has cometido. No obstante, acercarte a esa persona en este momento no será lo más conveniente.

SAGITARIO (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Llega a tus manos información importante que te permitirá avanzar en las labores que tienes en manos. Es posible que recibas una oferta de trabajo o tengas una excelente noticia laboral.

CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)

Esa persona que pretende informarte te dirá cosas negativas que te alertarán de manera innecesaria. Con el tiempo las cosas no se presentarán de manera tan trágica. Mantén la calma.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)

Recibes mensajes y noticias de alguien que aprecias mucho. Este es un tiempo de reconciliación y armonía en tus relaciones personales. Es posible que realices viajes cortos o desplazamientos.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)

Te encargarán una labor importante. Estarás fiscalizado por una persona muy exigente, pero gracias a tus talentos y al dominio de tus herramientas, brillarás en la ejecución y te lo reconocerá.

Últimas predicciones del horóscopo del 22 de setiembre 07:08 ¿Qué signo del zodiaco soy según mi fecha de nacimiento? Conoce la fecha que le corresponde a cada uno de los signos zodiacales y cuál es el elemento que los representa. SIGNO ZODIACAL FECHA DE NACIMIENTO Aries 21 de marzo al 20 de abril Tauro 21 de abril al 21 de mayo Géminis 22 de mayo al 21 de junio Cáncer 22 de junio al 22 de julio Leo 23 julio al 22 de agosto Virgo 24 de agosto al 23 de septiembre Libra 24 de septiembre al 23 de octubre Escorpio 24 de octubre al 22 de noviembre Sagitario 23 de noviembre al 21 de diciembre Capricornio 22 de diciembre al 20 de enero Acuario 21 de enero al 19 de febrero Piscis 20 de febrero al 20 de marzo