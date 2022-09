Horóscopo de hoy. Revisa las predicciones para HOY miércoles 21 de septiembre y, a la vez, las predicciones de ayer, martes 20 de septiembre totalmente GRATIS. Y no solo ello, descubre la compatibilidad, elemento y planeta regente para ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRO, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO y PISCIS a través de nuestro horóscopo diario.

El famoso tarotista Jhan Sandoval comparte el horóscopo diario a través de La República. En esta nota también podrás ver algunos rituales para conservar el trabajo, ritual para tener un gran fin de semana y otros temas más. Continúa leyendo para conocer todos los detalles.

Horóscopo de hoy, miércoles 21 de septiembre del 2022

ARIES (marzo 21-abril 20)

Estás muy ilusionado con esa nueva oportunidad de trabajo que se ha presentado. No idealices, pero esfuérzate. Será la alternativa que has estado esperando para multiplicar tus ingresos.

TAURO (abril 21-mayo 21)

Te preocupa no resolver con inmediatez esos problemas familiares que están aconteciendo. No obstante, aislarte o dejarte vencer no será la solución. Busca asesoría y todo se solucionará.

GÉMINIS (mayo 22-junio 21)

Has sido muy tolerante y flexible con alguien que no está cumpliendo con las cosas que ha prometido. Necesitas ser más exigente y condicionarlo, de lo contrario, los retrasos continuarán.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

En tu grupo laboral resalta una persona que se caracteriza por su entusiasmo, pero poca experiencia. Tienes que ser paciente y enseñarle los procesos que tú dominas. Solo así podrá colaborar.

LEO (julio 22-agosto 23)

Tienes que resolver unos pendientes económicos, pero gracias al apoyo de una amistad que sabe de tu situación, lograrás contar con los capitales necesarios para resolverlo todo sin complicaciones.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Una persona que te adeuda un dinero te lo devolverá, pero es posible que no tengas en mente ahorrarlo y decidas hacer compras innecesarias. Evítalo, y evitarás carecer en tiempos futuros.

LIBRA (septiembre 24- octubre 23)

Recibes la comunicación de una amistad interesada en realizar una alianza laboral contigo. No lo dudes y acepta la oferta, ambos son constantes y la fusión traerá éxitos y ventajas económicas.

ESCORPIO (octubre 24-noviembre 22)

Tendrás una invitación para realizar un viaje. No seas impulsivo y evalúa si es conveniente aceptarlo. En el amor, esa persona se distanciará y tú sabes de los motivos. Intenta disculparte.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Aunque te muestras capaz y seguro ante tus superiores, te da temor fallar frente a ese nuevo proyecto que te han encomendado. Asesórate y contarás con las herramientas para manejarlo.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Las reglas o los procesos burocráticos que te imponen están complicando el desarrollo de tus planes. No obstante, no te conviene ponerte en contra. Acepta las condiciones y cúmplelas.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Estás por tomar una decisión radical en el amor, pero es posible que seas manipulado por esa persona que deseas alejar de tu vida. No caigas en su juego y toma distancia. Será lo mejor.

PISCIS (20 de febrero-marzo 20)

Has asumido un nuevo reto y gracias a tu buena dirección y manejo lograrás llegar a la meta y resaltar. Cuidado, es posible que este escenario atraiga competidores y enemigos declarados.