Horóscopo de hoy y predicciones acertadas del sábado 17 de septiembre para cada signo del zodiaco

Revisa el horóscopo de hoy, 17 de septiembre, y también las predicciones de ayer, 16 de septiembre. Lee tu horóscopo diario gratuito más preciso que te dice lo que te depara la suerte en el amor, trabajo y salud. Conoce tu compatibilidad, elemento y planeta regente para ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRO, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO y PISCIS.

Horóscopo de hoy, sábado 17 de septiembre del 2022

ARIES (marzo 21-abril 20)

Hoy decides darle punto final a una situación que no te dejaba avanzar. Este cierre de ciclo te permitirá darle un giro muy positivo a tu vida. Los cambios que vienen te brindarán estabilidad.

TAURO (abril 21-mayo 21)

Has luchado con muchos obstáculos y ahora que todo ha acabado decides descansar para reponerte emocionalmente y recuperar fuerzas. El tiempo traerá nuevos inicios que serán favorables.

GÉMINIS (mayo 22-junio 21)

Terminarás todas tus obligaciones desde muy temprano, lo que te permitirá relajarte y asistir a almuerzos o reuniones con tus amistades. En el amor, si estás solo, llega una nueva ilusión.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Un familiar quiere hablar contigo, pero su intención no es increparte. Todo lo contrario, desea llegar a un acuerdo que permita resolver asuntos domésticos. No seas indiferente y escúchalo.

LEO (julio 22-agosto 23)

Hace un tiempo atrás padeciste por una historia sentimentall que no te brindó seguridad. Hoy esa persona regresa, pero para volverte a inestabilizar. No te ates a nada ni a nadie que pueda dañarte.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Te sientes bien conversando con esa persona que has empezado a frecuentar. Es posible que surja algún encuentro que les permitirá conocerse más. Estás cerca de iniciar una relación sentimental.

LIBRA (septiembre 24- octubre 23)

Es posible que paralices algunas actividades para dedicarle tiempo al descanso o a la distracción. No te conviene prolongar esto por muchas horas. Luego podrías sobrecargarte de responsabilidades.

ESCORPIO (octubre 24-noviembre 22)

No te confíes de las atenciones que recibes de parte de esa persona. Poco a poco se está dando cuenta que no tienes tanto interés y se alejará radicalmente si no cambias. Depende de ti.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Estarías perdiendo el orden tu agenda y la atención en los detalles. Cambia esta tendencia o de lo contrario podrías afectar todo lo que tienes por desarrollar. Ordénate y exígete.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Es posible que no estés muy concentrado en esa labor que vienes realizando. No te predispongas a errores y saca de tu mente contenidos que solo te distraen. Necesitas mantener la excelencia.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Recibes mensajes cargados de contenido emocional de parte de alguien con quien están pendientes muchas aclaraciones. No seas indiferente, es el momento de cerrar esa historia.

PISCIS (20 de febrero-marzo 20)

Hace un tiempo tienes en mente ahorrar para alcanzar algunas metas, pero necesitas ser más estricto contigo mismo. El día de hoy evitar adquirir cosas que no son del todo necesarias, recuérdalo.