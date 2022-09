HORÓSCOPO HOY y predicciones acertadas del miércoles 14 de septiembre, según tu signo zodiacal

Revisa el HORÓSCOPO DE HOY, miércoles 14 de septiembre, y también las predicciones de ayer, 13 de septiembre. Lee tu horóscopo diario gratuito más preciso que te dice lo que te depara la suerte en el amor, trabajo y salud. Conoce tu compatibilidad, elemento y planeta regente para ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRO, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO y PISCIS.

El famoso tarotista Jhan Sandoval comparte el horóscopo diario a través de La República. En esta nota también podrás ver algunos rituales para conservar el trabajo, ritual para tener un gran fin de semana y otros temas más. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Horóscopo de hoy, miércoles 14 de septiembre del 2022

ARIES (marzo 21-abril 20)

No todo está perdido. Tendrás la asesoría de una persona que conoce del tema que te preocupa, con su apoyo todo se resolverá. En lo sentimental, vuelve la armonía y pensarán en compromiso.

TAURO (abril 21-mayo 21)

Te has sentido absorbido por tus problemas y la ansiedad no te ha permitido contemplar las soluciones. Hoy te sentirás más tranquilo, podrás meditar y ordenarte, luego todo se resolverá.

GÉMINIS (mayo 22-junio 21)

Eres consciente que necesitas más preparación para poder llegar a las metas que deseas. Hoy comenzarás este proceso de aprendizaje que traerá beneficios y mucho crecimiento.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

No te dejes llevar solo por lo que diga esa persona que te propon euna alianza. Necesitas estudiar el mercado y asesorarte antes de impulsarte a realizar cualquier tipo de inversión. Recuérdalo.

LEO (julio 22-agosto 23)

Te sientes en la capacidad de embarcarte en nuevos emprendimientos, pero es posible que requieras de capitales y estos no serían fáciles de obtener. No te frustres y espera. Aún no es el momento.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Desde hace un tiempo esperas cambios que aún no llegan y esto te genera cierto desánimo. Hoy comentarás esto con una amistad que sabrá guiarte por el camino correcto. Escúchalo.

LIBRA (septiembre 24- octubre 23)

Recibirás un dinero y realizarás las compras que deseabas para el bienestar familiar. También te hablarán de un proyecto que será positivo, pero que exigirá mucho de tu parte. Analízalo.

ESCORPIO (octubre 24-noviembre 22)

Respeta los plazos que se han acordado con tu equipo laboral. Cualquier demora que se genere podría afectar los procesos que vienen en marcha. En el amor, sana esas heridas, perdona.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Estás logrando objetivos que otras personas a tu alrededor no han podido obtener. Sé prudente y perfil bajo, puesto que la envidia y la competencia desleal empezaría a asomar. Precaución.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Entablarás un acuerdo o negociación con una personaresponsable y de iniciativas. Su apoyo será clave para lograr tus objetivos. En lo sentimental, no intentes tener el control de la relación.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Estás mezclando tus emociones en temas laborales y esto te llevaría a sobredimensionarlo todo. Evítalo y podrás resolver con calma los problemas o desacuerdos que se presenten.

PISCIS (20 de febrero-marzo 20)

No retrases tus actividades. Necesitas culminar tu labor para que puedas cobrar ese dinero y realizar así los pagos que tienes pendientes. En el amor, llega una nueva oportunidad. Prepárate.