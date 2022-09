Horóscopo de hoy y predicciones acertadas del lunes 12 de septiembre, según tu signo zodiacal

Revisa el horóscopo de hoy, 12 de septiembre, y también las predicciones de ayer, 11 de septiembre. Lee tu horóscopo diario gratuito más preciso que te dice lo que te depara la suerte en el amor, trabajo y salud. Conoce tu compatibilidad, elemento y planeta regente para ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRO, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO y PISCIS.

Horóscopo de hoy, lunes 12 de septiembre del 2022

ARIES (marzo 21-abril 20)

Estarás dividido en varias actividades y esto podría quitarle calidad a tu trabajo. Delega o prioriza antes de cometer errores. En el amor, vuelven los mensajes y la comunicación con esa persona.

TAURO (abril 21-mayo 21)

Esa cadena de imágenes negativas que pasan por tu mente no te permiten ser objetivo ni valorar las bendiciones que te rodean. Levántate y sigue esforzándote, hazlo y todo lo superarás.

GÉMINIS (mayo 22-junio 21)

Llega una nueva oportunidad laboral, pero implica que cortes de manera radical con otras responsabilidades. En lo sentimental, tienes que perdonar si deseas realmente esa reconciliación.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

A pesar de todas las tensiones que has tenido sigues en pie de lucha. Hoy demostrarás tu fuerza y gracias a esa constancia lograrás resolver todos los problemas que complicaron tu labor.

LEO (julio 22-agosto 23)

Las inversiones que puedas realizar o préstamos de dinero que piensas solicitar debes de evaluarlos bien para que no te equivoques. En el amor, no pongas barreras y esa persona se acercará.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Habías sentido una sensación de abandono y parálisis que terminará gracias a una propuesta inesperada de trabajo que te permitirá recuperar solidez económica. En poco tiempo todo cambiará.

LIBRA (septiembre 24- octubre 23)

Las tensiones, a pesar de haber sido fuertes, ya han pasado y no es necesario que mantengas una actitud defensiva con tu entorno. Muéstrate capaz de conciliar y todo se irá resolviendo.

ESCORPIO (octubre 24-noviembre 22)

Se abre para ti una oportunidad de trabajo. Prepárate y no dejes nada pendiente. Posiblemente tengas problemas por documentos que se requieren y no los tengas actualizados, cuidado.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Empiezas el día recibiendo noticias positivas a nivel laboral. Por la tarde, tendrás que desplazarte por algunas gestiones, pero contarás con la energía necesaria para concretar todo lo propuesto.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Los celos te hacen ver cosas que no están pasando y esto te resulta perturbable y no te permite disfrutar de tu relación. Habla con tu pareja, necesitan fortalecer la confianza y los afectos.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Te has sentido paralizado debido a dudas que no has podido resolver. Hoy las cosas cambiarán gracias a los consejos que recibirás de alguien con experiencia y deseos de ayudarte.

PISCIS (20 de febrero-marzo 20)

Sientes que has perdido algo importante en el plano sentimental y esto te tiene inmerso en un estado de vulnerabilidad. No lo permitas. Te rodean personas y situaciones valiosas, recuérdalo.