Horóscopo de hoy y predicciones acertadas del viernes 9 de setiembre, según tu signo zodiacal

Revisa el HORÓSCOPO HOY, 9 de septiembre, y también las predicciones de ayer, 8 de septiembre. Lee tu horóscopo diario gratuito más preciso que te dice lo que te depara la suerte en el amor, trabajo y salud. Conoce tu compatibilidad, elemento y planeta regente para ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRO, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO y PISCIS.

Horóscopo de hoy, viernes 9 de septiembre del 2022

HORÓSCOPO DE ARIES (marzo 21-abril 20)

Confía en el apoyo de esa persona que, aunque parezca no tener conocimientos ni experiencia, gracias a su voluntad te ayudará a resolver ese problema. En el amor, resurgen pasiones.

HORÓSCOPO DE TAURO (21 de abril al 21 de mayo)

Tienes el control de tu labor, lo que te permite superar rápidamente cualquier obstáculo y vencer a la competencia. Es posible que alguien influyente te convoque para nuevos proyectos. Aprovéchalo.

HORÓSCOPO DE GÉMINIS (22 de mayo al 21 de junio)

El temor a seguir equivocándote en tu gestión está paralizándote y esto no te permite resolver. No te dejes llevar por pensamientos negativos y elabora una estrategia. Ahora es el momento.

HORÓSCOPO DE CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)

Esa persona que debe de rendirte cuentas sobre un asunto de dinero no estaría siendo sincera y lo percibirás. Serás más exigente con las cantidades y documentos para corroborar lo que diga.

HORÓSCOPO DE LEO (23 de julio al 22 de agosto)

Los días de renuncia y sacrificio están dando sus frutos. Hoy recibes las recompensas de todo tu esfuerzo. Es posible que te convoquen para un proyecto importante. No lo descartes y negocia.

HORÓSCOPO DE VIRGO (24 de agosto al 23 de septiembre)

Tienes la certeza de que esa persona te engaña. Hoy buscarás las pruebas y hallarás los elementos necesarios para poder enfrentarla. Es un tiempo para cortar con lazos que no son positivos.

HORÓSCOPO DE LIBRA (24 de septiembre al 23 de octubre)

Recibes noticias de un proyecto que antes te entusiasmaba. No obstante, ha pasado el tiempo y has perdido el interés. Antes de dar una negativa vuelve a evaluarlo, resultará conveniente.

HORÓSCOPO DE ESCORPIO (24 de octubre al 22 de noviembre)

El exceso de trabajo está haciendo que le pierdas constancia e interés a los detalles. Hoy tendrás a tu lado a una persona entusiasta que te ayudará a recuperar motivación para continuar.

HORÓSCOPO DE SAGITARIO (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Tu esfuerzo será compensado económicamente. Cuidado con las compras que realices, puesto que podrías invertir en cosas que no son necesarias. Ahorra para proyectos futuros.

HORÓSCOPO DE CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)

Te has puesto nuevas metas y estás muy entusiasmado para dirigirte a ellas. No te apresures si no deseas equivocarte. Elabora con mucho detalle tu estrategia y tendrás el éxito asegurado.

HORÓSCOPO DE ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)

Has estado malhumorado por una serie de cosas que han surgido en tu vida, pero hoy te rodearán amistades y una persona interesante que llamará tu atención. Todo esto cambiará tus ánimos.

HORÓSCOPO DE PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)

Esa persona con la que habías discutido por temas laborales requiere de tu apoyo y se acercará. Olvida las cosas que te molestaron y muéstrate cordial. No conviene generar más rivalidad.