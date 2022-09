Revisa las últimas predicciones y HORÓSCOPO DE HOY, sábado 3 de septiembre, y también las predicciones de ayer, 2 de septiembre. Lee tu horóscopo diario gratuito más preciso que te dice lo que te depara la suerte en el amor, trabajo y salud. Conoce tu compatibilidad, elemento y planeta regente para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

El famoso tarotista Jhan Sandoval comparte el horóscopo diario a través de La República. En esta nota también podrás ver algunos rituales para conservar el trabajo, ritual para tener un gran fin de semana y otros temas más. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Horóscopo de hoy, sábado 3 de septiembre del 2022

HORÓSCOPO DE ARIES (marzo 21-abril 20)

Es el momento de recurrir a familiares o amigos. Hay asuntos que te está costando manejar y no esperes llegar al límite. Mira a las personas que amas, ellas son tu inspiración para continuar.

HORÓSCOPO DE TAURO (21 de abril al 21 de mayo)

Has estado dilatando el encuentro con esa persona que tanto te interesa. Es el momento de romper tanta distancia y expresar directamente lo que sientes. Habrá pasión y mucha intensidad.

HORÓSCOPO DE GÉMINIS (22 de mayo al 21 de junio)

En lo familiar, no te conviene ser tan flexible con algunos y severo con otros. Eso podría generar resentimientos y distancias que luego te pueden afectar. Sé cálido con todo quien te rodee.

HORÓSCOPO DE CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)

No estás adaptándote a algunas reglas, esto traería consecuencias que afectarían tu trabajo, cuidado. En lo sentimental, controla tus ilusiones y espera a que esa persona se vincule más.

HORÓSCOPO DE LEO (23 de julio al 22 de agosto)

Tomarás conciencia y buscarás las disculpas de alguien que, en primera instancia, mostraría desconfianza. Expresa lo que sientes sin temor al rechazo. Será la única manera que crea en tus intenciones.

HORÓSCOPO DE VIRGO (24 de agosto al 23 de septiembre)

Si no hay la seguridad de devolver ese préstamo de dinero, piénsalo bien y no aceptes la oferta. En lo personal, no dejes de asistir a ese evento con tus amistades, pasarás un excelente momento.

HORÓSCOPO DE LIBRA (24 de septiembre al 23 de octubre)

La falta de respuestas te genera incertidumbre sobre el futuro; paciencia, todo irá tomando su curso. Intenta acercarte a tus seres queridos, hay alguien que siente tu distancia e indiferencia.

HORÓSCOPO DE ESCORPIO (24 de octubre al 22 de noviembre)

Luego de tantos problemas, todo da un giro positivo, vuelven tus ánimos y deseos por seguir luchando. En el amor, tienes que superar la desconfianza o esa persona se podría distanciar.

HORÓSCOPO DE SAGITARIO (23 de noviembre al 21 de diciembre)

No te sugestiones y evalúa la estrategia para resolver ese problema que se ha presentado en lo laboral. En el amor, el exceso de emociones no te deja ser objetivo. Recupera el control.

HORÓSCOPO DE CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)

Podrías cruzarte con personas intolerantes en algunas de tus gestiones. No permitas que esto altere tu buen ánimo y la voluntad con la que deseas desarrollar tus actividades.

HORÓSCOPO DE ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)

Te está costando cerrar ese acuerdo laboral o financiero por ser inflexible en tus condiciones. Negocia y podrás salvar la situación. En el amor, esa persona está ganándose tu confianza.

HORÓSCOPO DE PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)

Todo lo sembrado empieza a generarte buenas cosechas, solo cuida tus ingresos y evita gastos innecesarios. La actitud evasiva de esa persona te lastima. Expresa tu molestia y recapacitará.

