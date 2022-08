Revisa el HORÓSCOPO DE HOY, martes 30 de agosto, y también las predicciones de ayer, 29 de agosto. Lee tu horóscopo diario gratuito más preciso que te dice lo que te depara la suerte en el amor, trabajo y salud. Conoce tu compatibilidad, elemento y planeta regente para ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRO, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO y PISCIS.

El famoso tarotista Jhan Sandoval comparte el horóscopo diario a través de La República. En esta nota también podrás ver algunos rituales para conservar el trabajo, ritual para tener un gran fin de semana y otros temas más. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Horóscopo de hoy, martes 30 de agosto del 2022

Aries (marzo 21-abril 20)

Gracias a tu poder de convencimiento, contarás con el apoyo que necesitas para el desarrollo de tus planes. En el amor, el silencio traerá más ventajas que las confrontaciones. Paciencia.

Tauro (abril 21-mayo 21)

Luego de un período de espera, llega por fin ese dinero que necesitabas para salir de algunos pendientes. Podrían surgir algunas discrepancias con alguien que quieres, evita las discusiones.

Géminis (mayo 22-junio 21)

Una persona negativa intentará confundirte para que cometas errores en tu labor. Sé cauto y asesórate. En el amor, por orgullo simulas una indiferencia que no sientes. Cuidado con las consecuencias.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Estarías idealizando un proyecto que aún no tiene bases para concretarse, no pierdas objetividad. No te sientas presionado a dar una respuesta amorosa si no estás convencido, espera.

Leo (julio 22-agosto 23)

La preocupación no te deja ser objetivo frente a ese tema que debes resolver, recupera la calma. Esa relación que parecía haber muerto vuelve a tejerse, de ti depende lograr la reconciliación.

Virgo (agosto 24-septiembre 23)

Ese proyecto es muy conveniente y empezarás a organizar tiempos y presupuesto para hacerlo realidad. En el amor, tendrás a esa persona al frente. No la evadas y aclaren todos sus problemas.

Libra (septiembre 24-octubre 23)

Te concentras mucho en tu labor y, sin buscarlo, estás descuidado temas familiares que requieren atención. En el amor, esa persona no tiene malas intenciones. Analízalo y dale una oportunidad.

Escorpio (octubre 24-noviembre 22)

Recibes apoyo para resolver un asunto económico que se venía complicando, hoy volverá tu tranquilidad. En el amor, tomarás distancia de alguien inmaduro que no te brindaba seguridad.

Sagitario (noviembre 23-diciembre 21)

No seguirás esperando respuestas que nunca llegarán. Arriésgate y busca nuevas alternativas laborales. En el amor, necesitas ser constante y demostrar con hechos tus sentimientos.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Tu deseo por crecer te llevaría a explorar nuevas áreas donde podrás destacar profesionalmente. En el amor, es momento de recapacitar y cambiar para que tu relación mejore.

Acuario (enero 21-febrero 19)

No pierdas la concentración. Tu agenda estará cargada de actividades y cualquier descuido podría generarte complicaciones. En el amor, busques pretextos y aclarar los malos entendidos.

Piscis (20 de febrero-marzo 20)

Una persona que resulta ambigua en sus intenciones se acercará a ti de una manera conciliadora y pacífica, sé diplomático, pero mantén distancia. Recibirás mensajes de alguien especial.