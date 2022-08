HORÓSCOPO DE HOY. Revisa las predicciones este viernes 26 de agosto, y también las predicciones de ayer, 25 de agosto. Lee tu horóscopo diario gratuito más preciso que te dice lo que te depara la suerte en el amor, trabajo y salud. Conoce tu compatibilidad, elemento y planeta regente para ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRO, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO y PISCIS.

El famoso tarotista Jhan Sandoval comparte el horóscopo diario a través de La República. En esta nota también podrás ver algunos rituales para conservar el trabajo, ritual para tener un gran fin de semana y otros temas más. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Horóscopo de hoy, viernes 25 de agosto del 2022

Aries (marzo 201-abril 20)

Sé cuidadoso en la administración de tu dinero, especialmente si debes rendir cuentas a otras personas. En lo sentimental, se resuelven los problemas. Vuelve un estado de paz y armonía.

Tauro (abril 21-mayo 21)

Recibes asesoría para que puedas negociar con éxito ese acuerdo o negocio que traerá grandes beneficios. En el amor, dale tiempo a esa persona a que aclare sus dudas y tome una decisión.

Géminis (mayo 22-junio 21)

Estarás alrededor de personas que quieres y aprecias mucho.Todos juntos celebrarán algo especial, pero estarías distraído pensando en alguien que se alejó. Olvida esa experiencia y diviértete.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Una persona joven e inmadura está siendo el foco de tu atención debido a su comportamiento. Esto lo comentarás con una amistad que sabrá ayudarte a encontrar una solución.

Leo (julio 22-agosto 23)

Luego de mucho tiempo recibirás noticias de una amistad que vive en provincia o en el extranjero. Por la noche, te animarás a asistir a un evento donde te verás rodeado de personas interesantes.

Virgo (agosto 24-septiembre 23)

Frente a esa situación compleja que estás viviendo en lo económico,recibes el apoyo de alguien que te aprecia. Ahora podrás solventar deudas y recuperar la tranquilidad que habías perdido.

Libra (septiembre 24-octubre 23)

El tiempo ha servido para que ambos se calmen y puedan reflexionar. Ahora, la persona que amas se acercará con la intención de escucharte y limar asperezas. Se aproxima una reconciliación.

Escorpio (octubre 24-noviembre 22)

Has estado elaborando minuciosamente la estrategia con la que afrontarás ese reto laboral y ha llegado el momento de iniciar. Tus pasos serán certeros y alcanzarás todo lo propuesto.

Sagitario (noviembre 23-diciembre 21)

Has enfrentado muchas adversidades y problemas, pero ahora todo cambia de manera positiva. Llega una gran oportunidad que te permitirá triunfar y brillar profesionalmente.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Hoy podrías olvidarte de algún compromiso que has asumido y,es posible, que no lo adviertas hasta el final. Agenda cada una de tus actividades para que no tengas este inconveniente.

Acuario (enero 21-febrero 19)

No permitas que la impaciencia o la intolerancia te gobierne. Podrías discutir por demoras o lentitud en algunos procesos. Esto traería animadversiones que luego te jugarían en contra.

Piscis (20 de febrero-marzo 20)

Es posible que decidas tomar distancia de alguien que evade compromisos o aclaraciones pendientes. A pesar de lo incómodo de la experiencia, luego llegarán mejores oportunidades en el amor.