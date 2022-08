Horóscopo de hoy y predicciones acertadas del miércoles 24 de agosto, según tu signo zodiacal

Revisa el horóscopo de hoy, 24 de agosto, y también las predicciones de ayer, 23 de agosto. Lee tu horóscopo diario gratuito más preciso que te dice lo que te depara la suerte en el amor, trabajo y salud. Conoce tu compatibilidad, elemento y planeta regente para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de hoy, miércoles 24 de agosto del 2022

ARIES (marzo 21-abril 20)

Tu agenda laboral será excesiva debido a la presión de compañeros y superiores. Ha llegado el momento de poner límites, de lo contrario te verías recargado y esto afectará tu desempeño.

TAURO (abril 21-mayo 21)

Te preocupa un tema económico, pero contarás con el apoyo de un familiar y todo se resolverá positivamente. En el amor, esa persona tomará iniciativas. No dejes que la inseguridad te gobierne.

GÉMINIS (mayo 22-junio 21)

Tendrás el apoyo de una amistad que sabe del tema que te preocupa. Te hará ver lo simple de la situación y que la complejidad que veías se debía a tus temores y a la falta de experiencia.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Ese inicio de actividad laboral podría verse interrumpido por asuntos familiares que necesitas resolver. En lo sentimental, no toques temas del pasado. Podrías predisponerte a una discusión.

LEO (julio 22-agosto 23)

No pierdas la atención con la que estás acostumbrado a manejar tus labores. La distracción en este tiempo podría generarte retrasos. En lo sentimental, esa persona que se distanció se acercará.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Tendrás el apoyo de un superior para llevar a cabo los planes que tienes en mente. Tu gestión será rápida y eficiente. Día favorable si estás relacionado al marketing o a la actividad comercial.

LIBRA (septiembre 24- octubre 23)

No firmes documentos ni establezcas alianzas si no te sientes seguro. Es posible que alguna de las condiciones genere problemas no perceptibles a corto plazo. Evalúa bien y no te precipites.

ESCORPIO (octubre 24-noviembre 22)

Culminarás exitosamente una labor que te había generado tensiones y estrés. Ahora te encaminarás a una nueva meta y gracias a la seguridad con la que te conducirás lograrás el éxito.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Tomas la decisión de alejarte de esa persona que, a pesar de los sentimientos que tienes, no logra brindarte la seguridad que deseas. La soledad te permitirá recuperar equilibrio y tranquilidad.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Las demoras que sientes en el desarrollo de tus gestiones te obligan a tomar una postura más exigente con tu entorno. En lo sentimental, sé más constante o esa persona se distanciará.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Tienes que ser flexible con esa persona con la que debes de llegar a un acuerdo económico. Solo así podrás recibir de su parte ese dinero que necesitas para resolver tus problemas.

PISCIS (20 de febrero-marzo 20)

Eres consciente que personas inadecuadas han perjudicado el desarrollo de tus proyectos. Ahora serás cauto al escoger a tus colaboradores, esto te permitirá avanzar y concretar.