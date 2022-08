Horóscopo semanal del 22 al 28 de agosto: conoce las precisas predicciones de Mhoni Vidente

Inicia tu semana con éxito, revisando el horóscopo semanal de Mhoni Vidente, la popular astróloga comparte e interpreta los designios de los astros para tu signo del zodiaco en temas de salud, trabajo y amor.

Horóscopo semanal de Aries del 22 al 28 de agosto

Obtuviste la carta de “El Diablo” y significa que debes tener cuidado con los enemigos ocultos y las personas que no te quieren ver feliz, así que condúcete con cautela esta semana, pues la fe y esperanza son los pilares en tu vida. Esta semana lograrás los objetivos financieros que tanto deseas, como la compra de un carro o el cambio de casa.

Sin embargo, debes tener equilibrio en tu vida sentimental y dejar de lado los celos o enojos sin razón; recuerda que tu signo es muy controlador y eso provoca que tengas muchas discusiones, mejor estimula la paciencia. También, esta carta es muy compatible con los signos de Capricornio, Leo y Libra para hacer nuevos negocios y relaciones sentimentales; dale la vuelta a esa página y olvida ese amor del pasado.

Tus números cabalísticos serán 11 y 17, tu color es el blanco.

Horóscopo semanal de Tauro del 22 al 28 de agosto

La carta de “La Rueda de la Fortuna” indica que tu fuerza espiritual estará muy elevada en estos días y podrás despojarte de todo lo negativo que tenías en los últimos meses. También, advierte que tengas desconfianza con personas que te hablen de amor. Es una de las cartas fuertes del tarot y, en el momento en que se junta con tu signo, te da la fuerza suficiente para vencer cualquier obstáculo.

Estimula tu habilidad e ingenio para hacer nuevos negocios que la carta de “La Rueda de la Fortuna” te dará todo lo que necesitas para tener éxito. Empiezas una relación amorosa, pero entiende qué necesita tu vida para ser feliz. Siempre serás el primero en todo y tu meta en la vida es triunfar. Cuídate de los impulsos desmedidos.

Tus números cabalísticos son 02 y 19, tu color es el azul intenso y el lunes será tu mejor día.

Horóscopo semanal de Géminis del 22 al 28 de agosto

Deberás romper con todo lo del pasado que te hace daño y, sobre todo, con ese amor que no era para ti. Por tu grandeza como ser humano, no tendrás límites con lo que quieras realizar y cualquier asunto legal pendiente lo podrás resolver con éxito.

Pondrás en su lugar a cada persona y no te dejes involucrar en ningún tipo de chisme, menos en cuestión laboral. Serán días de transformación de tu persona hacia lo positivo. A los Géminis solteros les vendrá un amor del signo Acuario o Libra que será muy compatible. En cuestiones de salud, no dejes las molestias para después, así que programa tu cita con el médico para revisión y evitar cualquier problema.

Tus números cabalísticos son 01 y 22. Tu color de la abundancia es el rojo intenso y tu mejor día será el jueves.

Horóscopo semanal de Cáncer del 22 al 28 de agosto

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “El Mago”, es decir, tu grandeza como persona no tendrá límite y podrás realizar cualquier tarea que tengas en mente, solo trata de ser discreto con los demás para evitar llenarte de energías negativas. Seguirás con tus estudios y tomarás un diplomado que te ayudará mucho a crecer en lo profesional y laboral.

En el ámbito familiar, eres el pilar y tendrás que ayudar a todos en sus problemas, no lo pienses y hazlo. Un amor del pasado te buscará para estar juntos de nuevo, recuerda que todos cometemos errores, por eso te recomiendo que te des otra oportunidad de pareja.A los solteros les vendrá un nuevo amor del signo Piscis o Sagitario muy compatible.

Tus números de la suerte son 05 y 23, tu color de la prosperidad es el amarillo y tu mejor día será el miércoles.

Horóscopo semanal de Leo del 22 al 28 de agosto

La carta de “El Mundo” asegura que estás en el momento ideal para cambiar de trabajo por uno mejor y empezar un nuevo proyecto que traes entre manos. Atravesarás por una etapa de abundancia y crecimiento laboral. No seas tan ostentoso y trata de llevar tu vida de la forma más sencilla, eso te hará grande como persona. Un familiar te buscará para pedirte un favor.

Ten cuidado con tu mascota, andará un poco enfermo, es necesario que acudas al veterinario. Evita pelear tanto en el trabajo, recuerda que eres el rey de la selva, pero eso no significa que siempre tengas la razón. Es tiempo de decirle sí a la abundancia, tu futuro estará asegurado en cuestión económica.

Tus números de la suerte son 06 y 29. El viernes será tu mejor día y el verde es tu color de la prosperidad,

Horóscopo semanal de Virgo del 22 al 28 de agosto

En el horóscopo del tarot obtuviste la carta de “La Fuerza”, que con tu cumpleaños será la combinación perfecta para estar fuerte y salir adelante de cualquier problema. Recibes regalos que no esperabas y te darán mucha alegría. Resolverás asuntos familiares y legales que tenías pendientes. Estás en tu mejor época porque entras en la era del signo Virgo y eso renueva tu energía positiva.

Recibirás una invitación para salir de viaje con tus amigos y comprarás un celular más reciente. No abandones la escuela, eso te ayudará a tener un mejor futuro. Alguien del signo fuego te ayudará en cuestión laboral, no lo dudes. Deberás dejar a todas esas personas que solo buscan interés en tu vida y no son sinceras.

Tus números de la suerte son 07 y 15, tu mejor día será lunes y tu color es el naranja.

En el horóscopo del tarot te salió al carta “El Emperador” por lo que es tiempo de madurar como persona y dejar lo que tanto te hacía daño, como los vicios y el alcohol. Recuerda que esta carta te confirma que lo peor de ti ya quedo atrás y es momento de transformación positiva, por eso también te recomiendo que eleves más tu espíritu hacia lo divino para que tengas protección de tu ángel guardián.

Además, pensarás con quién te quieres quedar en la vida, sobre todo porque tienes a la vista dos amores, pero debes de quedarte con el que te hace sonreír. Son momentos de tomar decisiones y empezar un negocio propio porque vienen cambios en tu trabajo, por eso trata de tener dos ingresos económicos.

Tus números de la suerte son 04 y 33, tu mejor día el martes y tus colores de la abundancia: negro y blanco.

Horóscopo semanal de Escorpio del 22 al 28 de agosto

El “As de Bastos” es la carta que te salió en el tarot, significa que debes de darle prioridad a tus planes y no dejarte vencer por comentarios que hagan sobre ti. Tu signo te hace un ser demasiado vulnerable ante los que te rodean, pero será momento de conseguir grandes logros en tu trabajo, ten la seguridad de que todo lo que realices saldrá bien.

Tus números mágico son 09 y 2, tu mejor día será el viernes y tu color de prosperidad es el azul. No olvides que es época de renacer y lograr todo lo que quieres, como una pareja y tener un patrimonio.

Escorpión está en un ciclo de madurez para ser grandes líderes, más si cuentan con estudios universitarios, recuerda que el conocimiento es poder. Tu mejor compatibilidad en el amor son Piscis y Cáncer, ambos signos serán amores verdaderos en tu vida sentimental.

Horóscopo semanal de Sagitario del 22 al 28 de agosto

En el tarot te salió “La Templanza”, significa que es momento de seguir adelante con todos tus proyectos de trabajo, toma en cuenta que la mejor decisión para crecer económicamente la tomarás estos días. Esta carta indica también que tienes la necesidad de libertad y estar constantemente en viajes.

La victoria te acompañará en los procesos legales que tengas. Recuerda que en cuestiones amorosas estás con la persona indicada para concretar una relación seria. Los Sagitario solteros conocerán a personas de Aries o Leo que serán muy compatibles.Esta semana te alejarás de las personas negativas que solo te buscan por interés, aprende a seleccionar bien tus amistades.

Tu mejor día será el martes porque reinará la suerte en juegos de azar con los números 03 y 28, trata de usar más los colores amarillo y blanco.

Horóscopo semanal de Capricornio del 22 al 28 de agosto

“El Loco” es tu carta de esta semana en al tarot, te dice que los milagros existen y que tú eres merecedor de ellos, solo trata que tus pensamientos sean positivos. Debes tomar tus problemas con más seriedad y no dejar para después lo que puedes solucionar en su momento.

Vendrá un cambio laboral, así que debes estar en tu mejor momento para recibirlo. Ya no te involucres con personas tóxicas que solo afectan tu buen carácter. Te recomiendo darte tiempo y salir más de viaje, eso te ayuda mucho para renovar energías. En casa tendrás situaciones de conflicto por cuestiones económicas, trata de no darle tanta importancia y avanzar. Un amor se alejará por un problema de traición.

Tus números los números son el 12 y 30, tu mejor día será el jueves y tus colores de la abundancia son naranja y azul.

Horóscopo semanal de Acuario del 22 al 28 de agosto

En el horóscopo del tarot te salió la carta “La Estrella”, es decir, debes de estar consciente de lo que deseas para tu futuro y llevarlo a cabo. Es importante tener fuerza y enfrentar el qué dirán y seguir con tu proyecto de vida. Esta carta te dice que la luz espiritual estará de tu lado y todo lo que emprendas se te va a dar de la mejor manera, solo trata de guardar tus éxitos y logros para que no tengas problemas de envidias.

Vendrá a tu vida un amor de Aries o Leo que será muy correspondido y duradero, recuerda que no debes sabotearte tú mismo para impedir una relación amorosa. En cuestiones de trabajo trata de no discutir con tus jefes para que no tengas represalias.

Tus números de la suerte son el 13 y 27. Usa mucho el azul y naranja para que venga la abundancia, sobre todo el jueves.

Horóscopo semanal de Piscis del 22 al 28 de agosto

La carta de “El Juicio” es la que te salió en el horóscopo del tarot, por eso debes de observar positivamente el resultado de un proyecto y no dejar que en ningún momento tus ideas se llenen de cambios repentinos. Esta carta te da la oportunidad del éxito, también significa que ya no debes negarte a la buena suerte y no sabotearte tú mismo con pensamientos negativos.

Estos días serán de abundancia y sorpresas agradables. Tendrás la fuerza para enfrentar las situaciones amorosas, no le tengas miedo al qué dirán, recuerda que tu signo es muy fuerte y es tiempo de quedarte con esa persona que te hace feliz para formar un hogar. Tus signos más compatibles son Sagitario, Cáncer y Escorpión.