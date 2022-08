Horóscopo de hoy y predicciones acertadas del lunes 22 de agosto, según tu signo zodiacal

Revisa las últimas predicciones y HORÓSCOPO DE HOY, lunes 22 de agosto, y también las predicciones de ayer, 21 de agosto. Lee tu horóscopo diario gratuito más preciso que te dice lo que te depara la suerte en el amor, trabajo y salud. Conoce tu compatibilidad, elemento y planeta regente para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

El famoso tarotista Jhan Sandoval comparte el horóscopo diario a través de La República. En esta nota también podrás ver algunos rituales para conservar el trabajo, ritual para tener un gran fin de semana y otros temas más. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Horóscopo de hoy, lunes 22 de agosto del 2022

HORÓSCOPO DE ARIES (marzo 21-abril 20)

Esa idea que parecía irrealizable cada vez adquiere más forma, estás cerca de conseguir tus objetivos. La ilusión que sientes es compartida, pero tu temor a sufrir te hace poner barreras innecesarias.

HORÓSCOPO DE TAURO (21 de abril al 21 de mayo)

Es posible que no estés considerando a otras personas a la hora de tomar decisiones laborales. Cuidado con las consecuencias. En el amor, ese distanciamiento te ayudará a analizar tus errores.

HORÓSCOPO DE GÉMINIS (22 de mayo al 21 de junio)

Tendrás el apoyo de personas que te estiman, hoy lograrás recuperar el orden en tus actividades. Recibes mensajes de alguien que se había distanciado, llega una oportunidad de reconciliación.

HORÓSCOPO DE CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)

Tienes que abandonar actividades que ya no son rentables, seguir esperando traería mayores retrasos. En lo sentimental, los reclamos de tu pareja son justificados. Escúchala y recapacita.

HORÓSCOPO DE LEO (23 de julio al 22 de agosto)

Estás alejando a personas importantes para tus proyectos por no ser tolerante. Cambia o perderías aliados. En el amor, si dialogas y llegas a un acuerdo, lograrás estabilizar esa relación sentimental.

HORÓSCOPO DE VIRGO (24 de agosto al 23 de septiembre)

Esa propuesta no te brinda seguridad, pero si la aceptas encontrarás más beneficios de los que imaginas. Rompes con alguien que actúa de manera indiferente, empiezas a fortalecer tu autoestima.

HORÓSCOPO DE LIBRA (24 de septiembre al 23 de octubre)

Vuelve la tranquilidad, te concentrarás en tu labor y avanzarás de manera eficiente y productiva. En el amor, es posible que sientas a esa persona indiferente a tus opiniones, exige atención.

HORÓSCOPO DE ESCORPIO (24 de octubre al 22 de noviembre)

No subestimes el apoyo que puedan brindarte, podrías predisponerte a errores por falta de orientación. En el amor, no seas orgulloso, esa persona no insistirá mucho tiempo, perdónala.

HORÓSCOPO DE SAGITARIO (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Tus ideas junto con la practicidad de un compañero les permitirá resolver problemas laborales. Tienes detalles que cautivan a esa persona que se muestra desconfiada. Solo sé constante.

HORÓSCOPO DE CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)

Aún no te has ganado la confianza de las personas que te rodean, necesitas fortalecer lazos. Sabes qué le incomoda a tu pareja, es el momento de cambiar y fortalecer los sentimientos.

HORÓSCOPO DE ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)

Estás logrando los resultados que habías esperado, confiarás cada vez más en tus talentos. Mostrarte receptivo hace que esa persona se sienta más confiada a la hora de acercarse.

HORÓSCOPO DE PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)

Luego de esa mala racha llega un tiempo de crecimiento laboral. Solo necesitas confiar más en ti. En el amor, si no tienes seguridad de tus sentimientos debes de comunicarlo y tomar distancia.

