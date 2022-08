Horóscopo de hoy y predicciones acertadas del domingo 21 de agosto, según tu signo zodiacal

Revisa las últimas predicciones y HORÓSCOPO DE HOY, domingo 21 de agosto, y también las predicciones de ayer, 20 de agosto. Lee tu horóscopo diario gratuito más preciso que te dice lo que te depara la suerte en el amor, trabajo y salud. Conoce tu compatibilidad, elemento y planeta regente para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

El famoso tarotista Jhan Sandoval comparte el horóscopo diario a través de La República. En esta nota también podrás ver algunos rituales para conservar el trabajo, ritual para tener un gran fin de semana y otros temas más. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Horóscopo de hoy, domingo 21 de agosto del 2022

HORÓSCOPO DE ARIES (marzo 21-abril 20)

Deseas lo mejor para tu familia y tomarás decisiones para el bien de todos, pero comunícalo y llega a un consenso. La falta de diálogo podría traer discrepancias y no sería conveniente.

HORÓSCOPO DE TAURO (21 de abril al 21 de mayo)

Estás recuperando tu energía y la motivación necesaria para seguir adelante. Es posible que se hable de alguna inversión que momentáneamente no conviene realizar. Evita gastos innecesarios.

HORÓSCOPO DE GÉMINIS (22 de mayo al 21 de junio)

Algunas frustraciones o retrasos te han puesto de mal humor y es posible que descargues la tensión contenida con una persona muy sensible. Contrólate y mantendrás la armonía.

HORÓSCOPO DE CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)

Esa pelea que tuviste con un familiar por un tema de dinero se resolverá. Hoy te dará la razón y, es posible, que te entregue la cantidad que quedó pendiente. Te sentirás más tranquilo.

HORÓSCOPO DE LEO (23 de julio al 22 de agosto)

No te sientas culpable por el final de esa relación. Las circunstancias fueron las que llevaron todo a término y solo queda volver a comenzar. Hoy una amistad te apoyará con sus consejos y compañía.

HORÓSCOPO DE VIRGO (24 de agosto al 23 de septiembre)

Un espacio de soledad te ayudará para que puedas reflexionar y tomar decisiones respecto a tu vida laboral. Tus conclusiones serán inteligentes y estratégicas. Pronto saldrás de problemas.

HORÓSCOPO DE LIBRA (24 de septiembre al 23 de octubre)

No rememores a cada instante los recuerdos. Hacerlo te impide perdonar a esa persona que sigues manteniendo a tu lado. Olvida y tu relación sentimental mejorará en todos los sentidos.

HORÓSCOPO DE ESCORPIO (24 de octubre al 22 de noviembre)

Te cuesta adaptarte a este tiempo de soledad pues extrañas mucho las salidas y los encuentros con esa persona que amas. No presiones circunstancias y espera, ella sola se acercará.

HORÓSCOPO DE SAGITARIO (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Disfrutarás de la compañía de amigos y familiares en una reunión que se propiciará. No obstante, la llegada inesperada de alguien con quien has tenido discrepancia te incomodaría. Ignóralo.

HORÓSCOPO DE CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)

Un familiar te buscará para aclarar ese mal entendido que los había separado. No sigas emitiendo juicios o recriminando sus acciones. Es el momento de conciliar y darle una oportunidad.

HORÓSCOPO DE ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)

Alguien que no puede olvidar la experiencia sentimental que tuvo contigo te buscará. No obstante, esta persona sigue dominada por sus celos y actuaría de una forma invasiva. No te conviene.

HORÓSCOPO DE PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)

Surge un encuentro con la persona que amas. Los sentimientos de ambos han madurado y hablarán de proyectos a largo plazo. Por la tarde, estarás inmerso en temas documentarios o de facturas.

Últimas predicciones del horóscopo del 21 de agosto 07:48 ¿Qué elemento soy según mi signo del zodiaco? Conoce el elemento que corresponde a cada uno de los signos zodiacales. En esta tabla revisa el elemento de cada signo. SIGNO ZODIACALELEMENTOAriesFuegoTauroTierraGéminisAireCáncerAguaLeoFuegoVirgoTierraLibraAireEscorpio Agua SagitarioFuego CapricornioTierraAcuarioAirePisisAgua AriesFuegoTauroTierraGéminisAireCáncerAguaLeoFuegoVirgoTierraLibraAireEscorpio Agua SagitarioFuego CapricornioTierraAcuarioAirePisisAgua 07:09 ¿Qué signo del zodiaco soy según mi fecha de nacimiento? Conoce la fecha que le corresponde a cada uno de los signos zodiacales y cuál es el elemento que los representa. SIGNO ZODIACALFECHA DE NACIMIENTO Aries21 de marzo al 20 de abril Tauro21 de abril al 21 de mayoGéminis22 de mayo al 21 de junioCáncer22 de junio al 22 de julioLeo23 julio al 22 de agostoVirgo24 de agosto al 23 de septiembreLibra24 de septiembre al 23 de octubreEscorpio 24 de octubre al 22 de noviembreSagitario23 de noviembre al 21 de diciembreCapricornio22 de diciembre al 20 de eneroAcuario21 de enero al 19 de febreroPiscis20 de febrero al 20 de marzo Aries21 de marzo al 20 de abril Tauro21 de abril al 21 de mayoGéminis22 de mayo al 21 de junioCáncer22 de junio al 22 de julioLeo23 julio al 22 de agostoVirgo24 de agosto al 23 de septiembreLibra24 de septiembre al 23 de octubreEscorpio 24 de octubre al 22 de noviembreSagitario23 de noviembre al 21 de diciembreCapricornio22 de diciembre al 20 de eneroAcuario21 de enero al 19 de febreroPiscis20 de febrero al 20 de marzo