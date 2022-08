Horóscopo de hoy y predicciones acertadas del sábado 20 de agosto, según tu signo zodiacal

Revisa las últimas predicciones y HORÓSCOPO DE HOY, sábado 20 de agosto, y también las predicciones de ayer, 19 de agosto. Lee tu horóscopo diario gratuito más preciso que te dice lo que te depara la suerte en el amor, trabajo y salud. Conoce tu compatibilidad, elemento y planeta regente para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

El famoso tarotista Jhan Sandoval comparte el horóscopo diario a través de La República. En esta nota también podrás ver algunos rituales para conservar el trabajo, ritual para tener un gran fin de semana y otros temas más. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Horóscopo de hoy, sábado 20 de agosto del 2022

HORÓSCOPO DE ARIES (marzo 21-abril 20)

Sientes que la comunicación con esa persona ya no es la de antes. No presiones ninguna circunstancia y espera. En unos días se acercará y tendrás la oportunidad para aclarar esta situación.

HORÓSCOPO DE TAURO (21 de abril al 21 de mayo)

Has estado encargándote de muchos temas familiares y es posible que no hayas contado con el apoyo de los tuyos. Hoy pondrás condiciones claras y serás escuchado. Todo cambiará para bien.

HORÓSCOPO DE GÉMINIS (22 de mayo al 21 de junio)

Una persona con experiencia y sentido práctico te ayudará a solucionar ese problema que te preocupaba. Será un día de éxito y de avances importantes. Es posible que realices un viaje corto.

HORÓSCOPO DE CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)

Te brindarán el apoyo que necesitas para hacer de ese proyecto una realidad. Hoy aumentarán tus esperanzas y te acompañará una buena estrella. Solo sé organizado y perseverante.

HORÓSCOPO DE LEO (23 de julio al 22 de agosto)

Un grupo de personas, posiblemente amigos, te convocarán para que lideres un proyecto que resultará bastante rentable. Cierras el día en un evento social, te reencontrarás con alguien especial.

HORÓSCOPO DE VIRGO (24 de agosto al 23 de septiembre)

Te verás tentado por esa persona que resulta atractiva, pero no transparente y menos conveniente si deseas estabilidad. Controla tus deseos y toma distancia. Será lo mejor para tu tranquilidad.

HORÓSCOPO DE LIBRA (24 de septiembre al 23 de octubre)

Tendrás dudas, pero finalmente, decidirás asistir a una reunión con amistades. Últimamente has estado muy solo y necesitas del contacto social para despejar tu mente y divertirte.

HORÓSCOPO DE ESCORPIO (24 de octubre al 22 de noviembre)

Sientes que esa persona miente mucho o no resulta clara. Hoy tomarás la decisión de alejarte para calmar emociones y apostar por lo que más te conviene. Estar solo te devolverá la tranquilidad.

HORÓSCOPO DE SAGITARIO (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Esa persona sabe que no ha usado las palabras adecuadas y te buscará para disculparse. No guardes rencor y perdónala. Hay sentimientos fuertes entre ustedes y esto lo superarán.

HORÓSCOPO DE CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)

Tus problemas familiares se están resolviendo y esto te devuelve la calma que habías perdido. Guarda discreción y no lo comentes con nadie. Alguien que tiende a la intriga estará cerca.

HORÓSCOPO DE ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)

Recibirás mensajes de esa persona que llama tu atención. Habrá emoción, pero es posible que no desees expresárselo por orgullo. No simules una indiferencia que no sientes, te arrepentirías.

HORÓSCOPO DE PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)

Precaución en lugares muy transitados o eventos públicos. Es posible algún extravío o robo si no estás atento. En lo sentimental, estás superando es mala experiencia. Vuelve la tranquilidad.

Últimas predicciones del horóscopo del 20 de agosto 07:05 ¿Qué signo del zodiaco soy según mi fecha de nacimiento? Conoce la fecha que le corresponde a cada uno de los signos zodiacales y cuál es el elemento que los representa. SIGNO ZODIACAL FECHA DE NACIMIENTO Aries 21 de marzo al 20 de abril Tauro 21 de abril al 21 de mayo Géminis 22 de mayo al 21 de junio Cáncer 22 de junio al 22 de julio Leo 23 julio al 22 de agosto Virgo 24 de agosto al 23 de septiembre Libra 24 de septiembre al 23 de octubre Escorpio 24 de octubre al 22 de noviembre Sagitario 23 de noviembre al 21 de diciembre Capricornio 22 de diciembre al 20 de enero Acuario 21 de enero al 19 de febrero Piscis 20 de febrero al 20 de marzo