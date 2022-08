Horóscopo de hoy y predicciones acertadas del viernes 19 de agosto, según tu signo zodiacal

Revisa las últimas predicciones y HORÓSCOPO DE HOY, viernes 19 de agosto, y también las predicciones de ayer, 18 de agosto. Lee tu horóscopo diario gratuito más preciso que te dice lo que te depara la suerte en el amor, trabajo y salud. Conoce tu compatibilidad, elemento y planeta regente para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

El famoso tarotista Jhan Sandoval comparte el horóscopo diario a través de La República. En esta nota también podrás ver algunos rituales para conservar el trabajo, ritual para tener un gran fin de semana y otros temas más. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Horóscopo de hoy, viernes 19 de agosto del 2022

HORÓSCOPO DE ARIES (marzo 21-abril 20)

Has estado envuelto en pensamientos negativos, pero hoy recibirás los consejos de alguien que sabrá orientarte. No seas obstinado y escúchalo. Sus palabras encerrarán una gran verdad.

HORÓSCOPO DE TAURO (21 de abril al 21 de mayo)

Has asumido mucha responsabilidad y esto te ha generado un gran estés. Hoy analizarás la posibilidad de cortar con aquellas labores que solo te han desgastado. Serás categórico y no retrocederás.

HORÓSCOPO DE GÉMINIS (22 de mayo al 21 de junio)

Tienes la capacidad de convencimiento necesaria para que esa persona ceda a tu propuesta y cierres una negociación muy conveniente. En el amor, evita discusiones con tu pareja.

HORÓSCOPO DE CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)

Será un día muy entretenido. Es posible que asistas a una reunión con amistades y pases un excelente momento. Tendrás que resolver un tema relacionado a inmuebles, sea compra o alquiler.

HORÓSCOPO DE LEO (23 de julio al 22 de agosto)

Tu manera de ser está cautivando a una persona que no expresará su interés por temor al rechazo. No obstante, la amistad los irá uniendo y con el tiempo el lazo será mucho más fuerte y especial.

HORÓSCOPO DE VIRGO (24 de agosto al 23 de septiembre)

Cuidado con reclamar y solo plantear problemas frente a tu pareja. Ella te percibe diferente y este cambio la está distanciando de ti. No mantenga posiciones que perjudiquen tu relación.

HORÓSCOPO DE LIBRA (24 de septiembre al 23 de octubre)

La comunicación entre tú y esa persona está fluyendo y recibirás de su parte una invitación a salir. Percibirás su interés, pero aún no deseas comprometerte. Sé claro y no actúes con evasivas.

HORÓSCOPO DE ESCORPIO (24 de octubre al 22 de noviembre)

Los conflictos han hecho que esa persona no quiera verte y lo notarías en una actitud indiferente. Su falta de respuesta podría alterarte y no conviene. Espera y no propicies confrontaciones.

HORÓSCOPO DE SAGITARIO (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Una serie de obligaciones podrían obligarte a renunciar a tus planes de fin de semana. No pierdas el buen humor y trata de avanzar en todo lo pendiente. No favorece que sigas aplazando.

HORÓSCOPO DE CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)

Cuida las formas que tengas con el entorno. Es posible que se cancele algún apoyo en una actividad importante por malos entendidos con tus compañeros. Tú puedes cambiar esta tendencia.

HORÓSCOPO DE ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)

Los sentimientos que tienes por esa persona y las dudas que te genera su actitud estarían generándote una gran intranquilidad. Controla tus pensamientos y búscala, necesitas aclaraciones.

HORÓSCOPO DE PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)

Piscis: Tienes que seguir una serie de pautas para poder lograr ese negocio o proyecto que tienes en mente. Es posible que requieras de preparación previa y entrenamiento. Ve lento, pero sé constante.

Últimas predicciones del horóscopo del 19 de agosto 07:42 ¿Con quién soy compatible según mi signo del zodiaco? Si quieres saber qué signo es compatible contigo en el amor de acuerdo a las predicciones zodiacales, revisa este cuadro para conocer todos los detalles. SIGNO ZODIACAL COMPATIBILIDAD Aries Géminis y Acuario Tauro Cáncer Géminis Cáncer, Sagitario y Leo Cáncer Virgo y Tauro Leo Libra, Escorpio, Sagitario, Aries y Tauro Virgo Tauro y Capricornio Libra Leo y Sagitario Escorpio Aries, Leo, Libra y Acuario Sagitario Acuario y Libra Capricornio Tauro y Virgo Acuario Aries, Géminis, Escorpio, Sagitario, Leo y Acuario Pisis Aries, Géminis y Libra 07:07 ¿Qué elemento soy según mi signo del zodiaco? Conoce el elemento que corresponde a cada uno de los signos zodiacales. En esta tabla revisa el elemento de cada signo. SIGNO ZODIACAL ELEMENTO Aries Fuego Tauro Tierra Géminis Aire Cáncer Agua Leo Fuego Virgo Tierra Libra Aire Escorpio Agua Sagitario Fuego Capricornio Tierra Acuario Aire Pisis Agua 06:05 ¿Qué signo del zodiaco soy según mi fecha de nacimiento? Conoce la fecha que le corresponde a cada uno de los signos zodiacales y cuál es el elemento que los representa. SIGNO ZODIACAL FECHA DE NACIMIENTO Aries 21 de marzo al 20 de abril Tauro 21 de abril al 21 de mayo Géminis 22 de mayo al 21 de junio Cáncer 22 de junio al 22 de julio Leo 23 julio al 22 de agosto Virgo 24 de agosto al 23 de septiembre Libra 24 de septiembre al 23 de octubre Escorpio 24 de octubre al 22 de noviembre Sagitario 23 de noviembre al 21 de diciembre Capricornio 22 de diciembre al 20 de enero Acuario 21 de enero al 19 de febrero Piscis 20 de febrero al 20 de marzo