Horóscopo de hoy y predicciones acertadas del jueves 18 de agosto, según tu signo zodiacal

Revisa el horóscopo de hoy, 18 de agosto, y también las predicciones de ayer, 17 de agosto. Lee tu horóscopo diario gratuito más preciso que te dice lo que te depara la suerte en el amor, trabajo y salud. Conoce tu compatibilidad, elemento y planeta regente para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

El famoso tarotista Jhan Sandoval comparte el horóscopo diario a través de La República. En esta nota también podrás ver algunos rituales para conservar el trabajo, ritual para tener un gran fin de semana y otros temas más. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Horóscopo de hoy, jueves 18 de agosto del 2022

HORÓSCOPO DE ARIES (marzo 21-abril 20)

Tienes deseos de empezar un nuevo proyecto, pero el miedo a equivocarte te paraliza y no te permite tomar una decisión. Decídete, es un tiempo ideal para liderar y crecer profesionalmente.

HORÓSCOPO DE TAURO (21 de abril al 21 de mayo)

No puedes ejecutar algunas actividades por falta de información. Hoy buscarás el apoyo de una amistad que tiene la experiencia necesaria para guitarte. Gracias a su orientación podrás avanzar.

HORÓSCOPO DE GÉMINIS (22 de mayo al 21 de junio)

Hay mucho pendiente en lo laboral y esto te obligaría a presionar a tus compañeros a un mayor esfuerzo y compromiso. No obstante, esto generaría tensiones si no actúas con cautela.

HORÓSCOPO DE CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)

No debes de culpar a tus compañeros por las interrupciones o errores que acontezcan en la jornada laboral. Explotar o señalar solo generaría rivalidades que afecten el buen trabajo en equipo.

HORÓSCOPO DE LEO (23 de julio al 22 de agosto)

Gracias a tu perseverancia estás consiguiendo logros que serán envidiados y lo notarás en las críticas sin sentido de alguien muy cercano a ti. No caigas en provocaciones y trata de ignorarlo.

HORÓSCOPO DE VIRGO (24 de agosto al 23 de septiembre)

Siempre te muestras muy eficiente en lo laboral, pero internamente experimentas un estado de aburrimiento y cansancio. Ha llegado el momento de buscar nuevas y mejores oportunidades.

HORÓSCOPO DE LIBRA (24 de septiembre al 23 de octubre)

Te resulta indispensable el apoyo de esa persona que ha demostrado eficiencia. No seas inflexible y acércate proponiendo algo que le resulte convincente. Si lo haces contarás con su ayuda.

HORÓSCOPO DE ESCORPIO (24 de octubre al 22 de noviembre)

Estás siendo consciente de las ataduras y dependencias emocionales en las que habías caído. Aceptar que te equivocaste te permitirá tomar la decisión de romper y alejarte. Será lo mejor.

HORÓSCOPO DE SAGITARIO (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Es posible que un familiar te proponga iniciar un negocio que tendrá muchas posibilidades de éxito. En lo sentimental, esa persona que has vuelto a frecuentar declarará sus sentimientos.

HORÓSCOPO DE CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)

Todo a tu alrededor está cambiando de manera positiva, pero son tus emociones las que pueden estar traicionándote. No remuevas recuerdos del pasado. Un tiempo nuevo llega para ti.

HORÓSCOPO DE ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)

No inviertas más dinero en ese negocio que no muestra señales de crecimiento. Hacerlo podría generarte más pérdidas. Evita aferrarte a lo que no te conviene y evalúa la posibilidad de un cambio.

HORÓSCOPO DE PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)

Tendrás el apoyo de una persona joven y con deseos de aprender. Con su ayuda lograrás avanzar en tus planes. En lo sentimental, la atracción que sientes por esa persona es correspondida.