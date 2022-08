Horóscopo de hoy y predicciones acertadas del miércoles 10 de agosto, según tu signo zodiacal

Revisa el horóscopo de hoy, 10 de agosto, y también las predicciones de ayer, 9 de agosto. Lee tu horóscopo diario gratuito más preciso que te dice lo que te depara la suerte en el amor, trabajo y salud. Conoce tu compatibilidad, elemento y planeta regente para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

El famoso tarotista Jhan Sandoval comparte el horóscopo diario a través de La República. En esta nota también podrás ver algunos rituales para conservar el trabajo, ritual para tener un gran fin de semana y otros temas más. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Horóscopo de hoy, miércoles 10 de agosto del 2022

ARIES (marzo 21-abril 20)

Los bloqueos que has estado experimentado se deben a ideas o pensamientos limitantes, pero ahora romperás con ellos y todo fluirá de una mejor manera en tu vida. Modificarás ideas y costumbres.

TAURO (21 de abril al 21 de mayo)

Tendrás que enfrentar algunos imprevistos en el día. No permitas que esto altere tus ánimos. Si sabes manejarte y tienes paciencia irás resolviendo todo de manera ordenada y con éxito.

GÉMINIS (22 de mayo al 21 de junio)

Analiza si tu posición es la correcta frente a esa persona con la que tienes pendientes por aclarar. Si no calmas tus emociones y permites el diálogo, la tendencia sería al distanciamiento.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)

Ahora que has podido controlar tus emociones y sabes que has actuado de una forma impulsiva, decides buscar a esa persona para disculparte. No presiones y espera a que llegue el momento.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)

Las cosas están fluyendo muy rápido con esa persona que te interesa y es posible que te proponga el iniciar una relación sentimental. Olvídate de pasado y acepta la propuesta, no te arrepentirás.

VIRGO (24 de agosto al 23 de septiembre)

Tu experiencia laboral te alerta de las decisiones equivocadas que estarían por tomar tus superiores. No permitas que tu timidez o inseguridad te paralice. Expresa tus ideas, serás escuchado.

LIBRA (24 de septiembre al 23 de octubre)

No tomes a la ligera los compromisos que tengas pactados en el día, posiblemente cometas algún error por olvido o distracción. En lo sentimental, esa persona regresará para disculparse.

ESCORPIO (24 de octubre al 22 de noviembre)

Cortas de manera radical con proyectos que habías idealizado, pero que te ha costado materializar. Te encaminarás a actividades realmente productivas y en poco tiempo podrás estabilizarte.

SAGITARIO (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Es posible que tengas que lidiar con una persona exigente y poco tolerante. No conviene que pierdas la paciencia. Si mantienes la cordialidad y la buena disposición todo lo manejarás.

CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)

Has estado tomando decisiones sin considerar la opinión de tu entorno y esto te ha distanciado de algunas personas. Analiza este cuadro y cambia. De ti depende fortalecer tus alianzas.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)

Cuidado con realizar compras innecesarias o, aún peor, invertir en negocios que sean riesgosos. Podrías perder dinero si no reflexionas antes de realizar cualquier transacción. Sé precavido.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)

Tu intuición te hace percibir el estado emocional de un familiar que últimamente se ha mantenido aislado y poco comunicativo. Acércate, te confiará lo que le preocupa y podrás ayudarlo.