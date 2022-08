Horóscopo de hoy y predicciones acertadas del martes 9 de agosto, según tu signo zodiacal

Revisa el horóscopo de hoy, 9 de agosto, y también las predicciones de ayer, 8 de agosto. Lee tu horóscopo diario gratuito más preciso que te dice lo que te depara la suerte en el amor, trabajo y salud. Conoce tu compatibilidad, elemento y planeta regente para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de hoy, lunes 27 de junio del 2022

HORÓSCOPO DE ARIES (marzo 21-abril 20)

Has estado descuidando algunas actividades laborales y esto ha sido detectado por un superior que exigirá más atención de tu parte. Su reprobación te hará reflexionar y recuperar el orden.

HORÓSCOPO DE TAURO (abril 21-mayo 21)

Gracias a tu experiencia elaborarás un plan estratégico que permita resolver inconvenientes laborales. Tu propuesta será aceptada por tu equipo y los resultados serán favorables.

HORÓSCOPO DE GÉMINIS (mayo 22-junio 21)

Se están cerrando etapas laborales y esto te impulsa a buscar nuevas oportunidades. No te precipites sin meditar en cada paso, de lo contrario tomarías en cuenta lo que no te conviene.

HORÓSCOPO DE CÁNCER (junio 22-julio 22)

Ha llegado el momento de solicitar la intervención de un superior para que se recupere la armonía en tu centro laboral. Las confrontaciones son extremas y esto afecta a tus emociones y rendimiento.

HORÓSCOPO DE LEO (julio 22-agosto 23)

Es posible que recibas mensajes de alguien que pertenece a tu pasado. Resurgirán viejos recuerdos y sentimientos. No obstante, esa persona no es libre y no te conviene precipitar reconciliaciones.

HORÓSCOPO DE VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Tu labor está dando el fruto que deseas y el entorno que te rodea lo reconocerá. Hoy tendrás una inyección de optimismo y voluntad que te permitirá avanzar hacia nuevos y mejores objetivos.

HORÓSCOPO DE LIBRA (septiembre 24- octubre 23)

Aunque tu esfuerzo está siendo reconocido con aplausos, los beneficios económicos no estarían siendo palpables. Ha llegado el momento de mirar nuevos horizontes. De ti depende lograr el éxito.

HORÓSCOPO DE ESCORPIO (octubre 24-noviembre 22)

Cuidado con tomar tus responsabilidades con ligereza o desgano. Cualquier descuido podría generar complicaciones y esto sería aprovechado por tus enemigos. Organízate y avanzarás.

HORÓSCOPO DE SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Has estado imponiéndote frente a tus compañeros y esto ha generado antipatías y distancias que no te son favorables. Reflexiona y sé mas tolerante si deseas fortalecer tus alianzas.

HORÓSCOPO DE CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Surgen retrasos en asuntos legales, trámites o gestiones burocráticas. Meditarás en las soluciones y llegarán a tu mente las personas correctas. No lo dudes y solicítales apoyo, te ayudarán.

HORÓSCOPO DE ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Estás demostrando con hechos tu capacidad. Es posible que te propongan cambios favorables en tu posición. Ha llegado el momento de negociar condiciones y lograr más estabilidad.

HORÓSCOPO DE PISCIS (20 de febrero-marzo 20)

El miedo al fracaso te hace ver una complejidad mayor en ese problema que estás afrontando. Recupera seguridad y actúa con valentía, será la clave para que superes cualquier obstáculo.