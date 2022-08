Horóscopo de hoy y predicciones acertadas del lunes 8 de agosto para cada signo del zodiaco

Revisa el horóscopo de hoy, 8 de agosto, y también las predicciones de ayer, 7 de agosto. Lee tu horóscopo diario gratuito más preciso que te dice lo que te depara la suerte en el amor, trabajo y salud. Conoce tu compatibilidad, elemento y planeta regente para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Quedan atrás situaciones de inestabilidad y pérdida. Hoy conversarás con alguien que te propondrá una alianza laboral muy favorable. No lo dudes y cierra ese acuerdo. Te permitirá crecer.

TAURO (abril 21-mayo 21)

Será un día de mucho trabajo y desplazamientos. Es posible que realices trámites documentarios relacionados con temas familiares o algún inmueble. Serás organizado y todo se resolverá.

GÉMINIS (mayo 22-junio 21)

No terminas de entender los motivos que ha tenido esa persona para alejarse de ti. No busques respuestas que momentáneamente no podrás encontrar. Espera un tiempo y todo se aclarará.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Ese período de pérdidas y desengaños laborales ha terminado. Estarás al frente de un nuevo proyecto laboral que traerá grandes satisfacciones. Un período de viajes o expansión comienza.

LEO (julio 22-agosto 23)

Las constantes críticas de un superior te hacen pensar que ha desarrollado cierta animadversión contigo. No personalices su trato y muestra buena disposición. Luego todo se resolverá.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Reflexionar te ha hecho ver que los sentimientos que te unían a esa persona eran verdaderos. Hoy buscarás acercarte para disculparte y darse una nueva oportunidad. Lo aceptará.

LIBRA (septiembre 24- octubre 23)

Contarás con el dinero que necesitabas para resolver ese asunto familiar que por tanto tiempo te preocupó. En lo sentimental, vuelve la estabilidad y la tranquilidad emocional que deseabas.

ESCORPIO (octubre 24-noviembre 22)

Tiendes a ser muy radical, pero ahora que has cortado totalmente los lazos con esa persona, es que te cuestionas si tu decisión ha sido la correcta. Serán días de nostalgia y reflexión.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Amas a esa persona, pero no crees en su transparencia por hechos del pasado y esto no te permite confiar en sus intenciones. Perdona y olvida si realmente deseas estabilizar tu relación.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Una persona que sabe de tu profesionalismo se comunicará contigo. Recibirás de su parte una oferta muy tentadora, pero ciertamente dudosa. No te apresures y negocia con calma.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Eso que parecía un proyecto inalcanzable empieza a concretarse. Llega una etapa de crecimiento laboral y económico que debes de aprovechar. En el amor, alguien te declarará sus sentimientos.

PISCIS (20 de febrero-marzo 20)

Se ha estancado ese proyecto o nuevo inicio laboral que parecía concretarse. No te quedes paralizado y busca ayuda. Si lo haces, alguien que tiene las influencias te apoyará. Recuérdalo.