Horóscopo de HOY y predicciones GRATIS del viernes 5 de agosto para tu signo zodiacal

Horóscopo de hoy, viernes 5 de agosto del 2022

Aries (marzo 21-abril 20)

Has estado muy sobrecargado de responsabilidades y decidirás cancelar algunas reuniones o actividades para descansar y reponer energías. Es posible que pospongas un viaje o mudanza.

Tauro(21 de abril al 21 de mayo)

Necesitas avanzar procesos pendientes, pero habrá algún tipo de traba que no te permitirá acelerar como lo deseas. No desesperes y analiza bien el panorama, solo así hallarás soluciones.

Géminis (22 de mayo al 21 de junio)

Has sido esquivo con alguien que desea ganarse tu confianza e incluirte en su círculo social. Esta persona no tiene malas intenciones y será de gran apoyo para tu futuro. No la rechaces.

Cáncer (22 de junio al 22 de julio)

Se resuelven de manera positiva algunos problemas familiares que te preocupaban. Estás por iniciar un nuevo proyecto profesional que traerá cambios sorprendentes a tu economía.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Esa persona que tiende a tomar distancia volverá. Su manera de ser, evasiva y poco comprometida sigue siendo la misma. No dejes que la atracción te haga ceder a algo que no te conviene.

Virgo (24 de agosto al 23 de septiembre)

Una persona del sexo femenino, posiblemente cercana afectivamente a ti, te ayudará otorgándote el préstamo de dinero que necesitas. Organízate para que puedas pagarle sin problemas.

Libra (24 de septiembre al 23 de octubre)

Hay enemigos muy cerca. Algunos de ellos han complicado procesos que has estado desarrollando, pero hoy todo cambiará gracias a la protección de un superior o alguien influyente.

Escorpio (24 de octubre al 22 de noviembre)

En esa discusión no supiste controlar tus palabras y has herido a esa persona que quieres. No esperes más tiempo y acércate para pedirle disculpas. Si lo haces con sinceridad, te perdonará.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Recuperas tu energía y el deseo por seguir luchando. Hoy afrontarás todos los obstáculos que tenías con una gran determinación, lograrás el éxito. En el amor, no guardes resentimientos.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Hay actividades que se han estado complicado y esto despierta tus dudas respecto al sistema o el método que estás utilizando. Consultarás con alguien de más experiencia y te orientará.

Acurio (21 de enero al 19 de febrero)

No es el momento de forzar ese encuentro ni de tocar temas del pasado. Esa persona aún no ha borrado ciertas escenas que vivieron y podría decir algo que te lastime. Necesitas esperar.

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

Has estado evitando el contacto social, pero hoy aceptarás esa invitación de parte de tus amistades. Asistirán juntos a un evento donde conocerás nuevas personas. Pasarás un excelente momento.